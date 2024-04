Aprile nel segno di Leonardo. Sconti ai primi quaranta visitatori

Aprile? Sarà il mese di Leonardo da Vinci. Già, perché se da un lato tornerà l’appuntamento con "Il Giorno di Leonardo" (fissato per il prossimo 21 aprile) il maestro della Gioconda sarà omaggiato anche il prossimo fine settimana. Il Comune ha infatti aderito alle "Giornate nazionali delle Case museo dei personaggi illustri italiani", che si terranno in tutta Italia il prossimo fine settimana. E nel corso delle giornate di sabato e domenica, i primi quaranta visitatori (venti a giornata) potranno usufruire di una riduzione consistente sul biglietto d’ingresso alla Casa Natale di Leonardo, dalle 10 alle 13 (richiedendo l’ingresso gratuito alla mail [email protected]). Guardando avanti, anche quest’anno tornerà la giornata dedicata espressamente al Genio, fra poco meno di tre settimane (e che sarà rinviata al prossimo 28 aprile in caso di maltempo).

L’evento prevede una serie di iniziative da attuare con l’apporto della Pro Loco e delle associazioni del territorio che si snoderanno fra Piazza della Libertà, Piazza Masini, Piazza Masi, Piazza Conti dei Guidi e nella chiesa di santa Croce. I festeggiamenti (posticipati, visto che è nato il 15 aprile) per il genetliaco di Leonardo inizieranno alle 11 di domenica 21 aprile con la messa solenne, con il programma delle iniziative che sarà ufficializzato a breve. Fra stand ed esibizioni, ci sarà anche la possibilità di percorrere l’itinerario della Strada Verde e di raggiungere Anchiano.