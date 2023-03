Appuntamento al Galleno lunedì prossimo per un incontro con Alia

Proseguono gli appuntamenti sul territorio per informare i cittadini in merito alla nuova tariffa corrispettiva, già attiva in alcuni comuni gestiti da Alia Servizi Ambientali nell’Ato Centro. Sono diversi i momenti di confronto organizzati dalla Società in collaborazione con le amministrazioni comunali coinvolte, a cui la cittadinanza è invitata a partecipare. Dal 27 al 31 marzo sono previsti i seguenti appuntamenti: nel comune di Fucecchio, lunedì 27 all’Oratorio Parrocchiale della frazione di Galleno l’incontro è in calendario per le 18.30. Mercoledì 29, sempre alle 18.30, l’appuntamento è a Montelupo Fiorentino, alle 18,30, nei locali del Mmab di Piazza Vittorio Veneto. Infine, nel comune di Castelfiorentino, i cittadini sono invitati a recarsi al Circolo Puppino di via Galvani, alle 18 di giovedì 30 marzo. Nel corso degli incontri i fruitori potranno porre domande, avere chiarimenti riguardo alla nuova tariffa corrispettiva, sciogliendo così tutti i dubbi che possono ancora avere.