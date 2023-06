Andrés Neuman arriva alla San Paolo

Domani alle ore 18 la libreria San Paolo di Empoli ospita Andrés Neuman (nella foto), considerato uno dei maggiori esponenti della letteratura mondiale. L’autore, nato a Buenos Aires in Argentina, dove ha trascorso l’infanzia prima di trasferirsi in Spagna, a Granada con la sua famiglia, presenterà il suo ultimo libro “Ombelicale“. Romanzo che parla di un uomo che aspetta la nascita del figlio. Giorno dopo giorno insieme alla sua compagna immagina il piccolo essere vivente che presto rivoluzionerà la casa, le parole, i sentimenti, che a tutto darà nuovo significato. Emozionante viaggio poetico che ha inizio prima dell’esistenza stessa, percorre le tappe essenziali dell’infanzia e conduce alla scoperta della voce immaginata del neonato, “Ombelicale“ è la dolce dichiarazione di vero amore di un padre per il suo bambino.

Neuman ha vinto, tra gli altri, il premio Alfaguara, il premio de la Crítica, il premio Federico García Lorca, il premio Hiperión de Poesía. È stato scelto inoltre per Bogotá39 e selezionato da “Granta“ tra i migliori scrittori in lingua spagnola. I suoi libri sono tradotti in piú di venti lingue. A moderare l’incontro sarà la sua ’voce italiana’, la traduttrice Silvia Sichel. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0571 73280 o scrivere una email a [email protected]