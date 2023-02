Al Carnevale fra buoni e cattivi Lo show è la lotta tra bene e male

A Castelfiorentino il Carnevale itinerante quest’anno avrà come tema l’eterna lotta tra il bene e il male, nel magico mondo delle fiabe. L’appuntamento è per domenica alle 15 nelle principali vie e piazze del centro storico. Da Piazza Kennedy a Piazza Gramsci, passando per Piazza Cavour e per le vie del Centro Commerciale Naturale, la colorata kermesse sarà soprattutto una grande festa per i bambini, i quali potranno assistere alle performance di personaggi fantastici del mondo Disney (ma non solo) e tanti spettacoli a tema. Il ritrovo è in piazza Kennedy, dove ad accogliere i partecipanti ci saranno le oscure brame dei cattivi delle favole: dalla perfida Crudelia Demon (protagonista de "La Carica dei 101") a Ursula ("La Sirenetta"), dalla Regina cattiva Grimilde ("Biancaneve e i sette nani") al Dio degli Inferi Ade ("Hercules") e tanti altri malefici personaggi. Inganni e sortilegi di ogni tipo animeranno questa prima parte della festa, che proseguirà poi in modalità itinerante con una sfilata in maschera guidata da Pinocchio. Al termine dello spettacolo, Pinocchio accompagnerà i visitatori fino in Piazza Gramsci per la sfida finale sul palco nei pressi dell’obelisco tra buoni e cattivi. Unico divieto: l’uso di bombolette a gas. Il Carnevale itinerante è organizzato dalle associazioni Prociv Arci, Trivia APS, Amici di Castello, Avis, Auser, Sezione soci di Castelfiorentino, associazione CCN Tre Piazze, con il patrocinio del Comune.