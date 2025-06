Addio a Gambardella, infermiera storica. "Stava per andare in pensione"

I colleghi non la vedevano arrivare. Un ritardo insolito per lei. Quindi hanno lanciato l’allarme facendo la più drammatica delle scoperte. Maria Fortuna Gambardella è morta lunedì mattina proprio mentre si stava preparando per prendere servizio, nel primo turno, all’ospedale San Giuseppe di Empoli dove lavorava da una vita. Classe 1959, era infermiera e svolgeva il suo mestiere ancora con passione godendosi gli ultimi mesi prima della pensione. La storica professionista infatti avrebbe dismesso, non senza un pizzico di tristezza nel cuore, l’amata divisa a fine anno. "Il congedo sarebbe arrivato a dicembre", raccontano i colleghi che in queste ore la piangono. "Era una brava professionista, un’infermiera appassionata e un’ottima persona – la ricordano –. Ci mancherà".

Il Nursind di Firenze tutto con i suoi iscritti e i suoi rappresentanti sul territorio di Empoli e dell’Empolese Valdelsa è in lutto e vuole esprimere pubblicamente il proprio cordoglio con un messaggio indirizzato ai familiari di Maria Fortuna Gambardella. "Tutto il Nursind si stringe in questo momento di dolore attorno ai parenti e agli amici di Maria Fortuna. Un abbraccio sincero per dimostrare la stima e l’affetto nutrito verso di lei".

Da quanto appreso la 66enne si sarebbe sentita male all’interno della sua abitazione, a Empoli, molto probabilmente nelle prime ore del mattino. L’allarme lanciato dai colleghi che non l’hanno vista arrivare in orario ha fatto scattare la macchina dell’emergenza. I vigili del fuoco si sono precipitati al civico di via Livornese. Visto che la signora non rispondeva né al telefono né al campanello è stato necessario forzare la serratura per entrare. Inutili i soccorsi. Sul posto, come da mera prassi in casi di morte improvvisa domestica, anche la polizia. La salma è stata immediatamente messa a disposizione dei familiari che hanno organizzato il trasferimento a Napoli, sua città d’origine.

elisa capobianco