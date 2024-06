Acquistato l’antico libro di Taddeini

Guardare al passato e alla memoria collettiva per costruire un futuro solido. Forse c’è questo alla base dell’investimento dell’amministrazione comunale che ha trovato un altro piccolo tesoro. Un testo risalente alla fine dell’800 in edizione originale di Giacinto Taddeini, storico cittadino montespertolese, per incrementare l’archivio storico post-unitario del Comune di Montespertoli. È l’ultimo acquisto in ordine cronologico disposto dall’ente proprio qualche settimana fa, nell’ottica di una serie di azioni di recupero e valorizzazione del patrimonio librario storico. Si tratta nel dettaglio di un esemplare dell’opera "Pizia e Damone o lo specchio della vera amicizia. Tramelogedia storica in cinque atti illustrati da note", in una versione d’epoca risalente al 1885. Un’azione di ricerca che è stata portata avanti con pazienza grazie ai cataloghi bibliografici di libri antichi, tramite cui il Comune ha modo di riuscire ad individuare materiale di pregio e di valore che può confluire nell’archivio comunale "storico". In questo caso si parla di un testo di ottantadue pagine, che nella scheda apposita con cui il Comune ne affida l’acquisizione viene descritto con "lievi segni del tempo alla copertina, esemplare ben conservato". L’interesse del Comune era dovuto al fatto che si trattasse di una "rara, prima ed unica edizione originale ottocentesca" dello scrittore montespertolese. E chissà che non possa far da preludio ad altre future acquisizioni.