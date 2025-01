Acquedotto a Le Vedute. Nuove condotte idriche

Un chilometro di nuove condotte idriche, più performanti di quelle dismesse. Un investimento da 420mila euro, per un triplo intervento iniziato l’estate scorsa, terminato nella parte finale dell’anno, e ora pronto a chiudersi definitivamente con le riasfaltature dei tratti di strada interessati dai cantieri. Questa la sintesi dell’importante lavoro di Acque per la sostituzione delle tubazioni nelle vie del Borgo, Doddoli e Poggio Taccino in località Le Vedute, nel comune di Fucecchio. Un progetto messo a punto da Ingegnerie Toscane e realizzato dal gestore idrico, allo scopo di proseguire nell’opera di graduale ammodernamento dell’acquedotto locale, garantendo miglioramenti nel servizio e eliminando il rischio di perdite su tubazioni vetuste.

Nel dettaglio, i lavori in via del Borgo hanno portato alla sostituzione di 550 metri di condotte, a partire dall’incrocio con la Strada Provinciale 15. In via Doddoli, l’intervento ha visto l’attivazione di 250 metri di tubazioni, sempre partendo dall’intersezione con la Sp15. Stesse modalità e medesima lunghezza delle condotte per via Doddoli. I nuovi tratti di rete idrica consentono di sanare in modo definitivo rilevanti porzioni di acquedotto, con evidenti benefici per le utenze servite. Oltre alla drastica riduzione del numero di guasti, il rifacimento degli allacci d’utenza e il diametro maggiore delle nuove tubazioni permettono di raggiungere anche un sensibile miglioramento del servizio.

Per un (triplo) intervento che si chiude, ce n’è uno che è appena entrato nel vivo. Si tratta dei lavori per l’interconnessione del sistema idrico di Fucecchio con quello di Altopascio, tramite la centrale “Le Querce”: qui il progetto punta ad alimentare l’impianto con una risorsa aggiuntiva, in modo da prevenire possibili difficoltà di approvvigionamento per le utenze nell’omonima località nei periodi di maggiore domanda o in caso di siccità. I lavori, che ammontano a 560mila euro, termineranno entro la primavera: porteranno al risanamento di oltre 400 metri di rete idrica in via del Felciaione, e alla sua estensione per ulteriori 1.100 metri, fino al collegamento con l’acquedotto di Altopascio. "Questi interventi – spiega il presidente di Acque, Simone Millozzi – dimostrano l’impegno e l’attenzione per il buon funzionamento dell’acquedotto nel comune di Fucecchio".