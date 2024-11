Accorpamento del Gonnelli . Sit-in davanti alla Metrocittà per difendere l’autonomia

"Gonnelli autonomo". È il concetto che docenti e genitori dell’istituto comprensivo di Gambassi e Montaione ripetono ormai da settimane, al pari dei sindaci delle due realtà comunale. E oggi, sarà anche la frase espressa su uno striscione da esibire durante la manifestazione che vedrà i diretti interessati trovarsi davanti a Palazzo Medici Riccardi, la sede del consiglio della Città Metropolitana, per ribadire il "no" all’accorpamento dell’istituto Gonnelli. Il sit in inizierà alle 10.30 e l’adesione potrebbe sfiorare le trecento unità. Parteciperanno anche Paolo Pomponi e Sergio Marzocchi, sindaci dei due paesi, insieme ad alunni, famiglie e personale dell’istituto. I partecipanti si troveranno in Piazza Cavour, indosseranno una t-shirt realizzata per l’occasione e intoneranno slogan a favore del mantenimento dell’autonomia scolastica.

L’invito a manifestare era stato esteso dai rappresentanti dei genitori e dalla dirigenza scolastica anche al liceo Galileo, l’istituto scolastico che la Metrocittà avrebbe ad oggi intenzione di "salvare" dall’accorpamento secondo i nuovi criteri adottati. E c’è la partita più importante, quella che si giocherà fra i banchi del consiglio metrocittadino che dovrà esprimersi e decretare quale dei due istituti sarà accorpato: un paio di giorni fa la consigliera metropolitana nonché delegata alla Rete scolastica del consiglio Beatrice Barbieri ha incontrato Pomponi e Marzocchi: entrambe le parti sono ferme sulle rispettive posizioni e la ricerca di una quadratura del cerchio appare al momento lontana. Ma non è detto che la situazione non possa sbloccarsi in eventuali futuri colloqui.