A tutto teatro. Quattro giorni. Venti spettacoli

CASTELFIORENTINO Quattro giorni di programmazione, venti appuntamenti, otto prime nazionali, venticinque compagnie teatrali e decine di ospiti. Questi i numeri della 14esima edizione di “Teatro fra le generazioni“, che si terrà da oggi fino a venerdì a Castelfiorentino tra Teatro del Popolo, Teatro C’art ed ex Oratorio di San Carlo, organizzato dalla compagnia teatrale di Empoli Giallo Mare Minimal Teatro. Gli spettacoli indagano vari linguaggi scenici che complessivamente si rivolgono agli spettatori più piccoli, ai giovani e al pubblico intergenerazionale delle famiglie e coinvolge artisti, compagnie e produzioni provenienti da molte regioni italiane. Fra gli spettacoli da segnalare le otto ‘prime’ nazionali. Per il debutto odierno al Ridotto del Teatro del Popolo ecco alle 16 “Che giorno è“ di La Baracca Teatro Testoni/Teatro Evento, mentre alle 19 toccherà a “Luna e Zenzero“ di Teatro Giovani Teatro Pirata. Domani alle 9 sempre al Ridotto esordio per “Questo è lo spettacolo migliore del mondo“ di Leonardo Tomasi e alle 16 al Teatro C’Art spazio a “Geppetto“ di Fondazione Sipario Toscana. Giovedì si prosegue alle 9 al Teatro del Popolo con “Pietro e Saltatempo“ de I Teatrini, mentre alle 16 al Teatro C’art ci sarà “Rosaluna e il lupo“ di Progetto G.G./Accademia Perduta e alle 18 al Teatro del Popolo la compagnia Ruotalibera Teatro con “Pinolo“. Infine, venerdì prima nazionale di “Gli omini di Rodari“, ultima produzione di Giallo Mare Minimal Teatro, alle 10.30 al Ridotto del Teatro del Popolo, di Renzo Boldrini, con Alice Bachi (immagini di Daria Palotti e animazioni di Ines Cattabriga). Da segnalare anche una delle ultime produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro e La luna nel Letto, “La Bambola e la bambina“ in scena domani alle 10 al Teatro del Popolo, testi, regia, scene e luci di Michelangelo Campanale, con Vania Pucci e Roberta Carrieri. Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito www.giallomare.it. Aggiornamenti disponibili anche sui social della rassegna su Facebook e Instagram.