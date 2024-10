A teatro è banda. Storia di 3 amici fra riso e lacrime

Prosegue al Teatro di Vinci il concorso amatoriale "Teatro di Quarconia", che sabato prossimo vedrà in scena la compagnia di Carrara A Ufo con lo spettacolo "Banda (DIS)armata" di Adriano Bennicelli per la regia di Mattia Salini che sarà anche protagonista sul palco come attore insieme a Massimo Cattani e Mirko Chisci. Si tratta di una commedia divertente, originale, moderna e giovane che fa ridere, ma anche commuovere. La trama è incentrata su tre amici. Damiano è un ingenuo Peter Pan di quarant’anni con un curriculum fatto solo di colloqui di lavoro, una moglie polacca che lo chiama "defisiente" e un figlio di cinque anni che tenta di conquistare con l’unico mezzo a sua disposizione: lanciandolo in aria, ovunque, di continuo, entusiasta. Iaio, responsabile della manutenzione degli strumenti musicali del Quirinale, è all’opposto un uomo pratico e arrabbiato con tutto. Tito è infine un professore di musica cieco, al quale però hanno assegnato un posto di insegnante di inglese, che ovviamente non conosce. E vive con sua madre, una donna che combatte una sua battaglia personale a colpi di naftalina contro le tarme. Tre vite che si intrecciano tra speranze, ambizioni, sogni, delusioni, fino a convergere in una sola certezza: l’amicizia non è un dono, ma una conquista. I tre si ritroveranno un giorno sul cornicione del palazzo presidenziale, con uno striscione che rivendica la dignità dei padri. Cosa li porta a questa clamorosa rivolta contro lo stato, armati solo di strumenti musicali? E perché la polizia li considera al pari di terroristi? Una commedia esilarante e poetica che ci fa volare alto… fin sul tetto del Quirinale. La storia di tre uomini privi di strumenti, assediati da barriere architettoniche e mentali, che tentano una disperata insurrezione disarmata. Anzi, disarmante. Lo spettacolo può vantare anche un gentile contributo registrato del celebre cantautore Caparezza. Per prenotare il proprio posto è possibile telefonare al numero 351 9142705 o scrivere una mail a [email protected].