A spasso tra i presepi più belli e originali

EMPOLESE VALDELSA

Il Natale è passato ma la magia delle festività continua. Aspettando il nuovo anno, sono tanti i capolavori artistici visitabili sul territorio. Amanti dei presepi, fatevi sotto. Imperdibile quello animato di Petroio. Allestito nella collina sotto la Chiesa di Santa Maria a Vinci, il presepe occupa una superficie di più di 250 metri quadrati e ospita un centinaio di personaggi in movimento, riproducendo fedelmente la Betlemme della Natività. Visitabile gratuitamente, resta aperto dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 19 e nel weekend, festivi e prefestivi dalle 9,30 alle 19,30. A Cerreto Guidi, si può apprezzare fino al 7 gennaio la XII edizione de "La Via dei Presepi", con opere artigianali disseminate per tutto il centro storico. È una novità invece l’iniziativa organizzata a Capraia e Limite, dove quest’anno per la prima volta si potranno ammirare 20 rappresentazioni presepiali realizzate da associazioni, parrocchie, enti e cittadini. Tanti i temi, tra creatività e ingegno, ma al centro resta la Natività, nel solco della tradizione e del significato che il presepe porta con sé. Il punto di partenza dell’itinerario è il Presepio poliscenico animato della Pro Loco nei locali della Misericordia di Limite aperto tutti i giorni dalle 15 alle 19,30. E poi via, alla scoperta del presepe sull’acqua in piazza Battisti, e delle altre "chicche artistiche" sparse per le vie del paese. È dunque "caccia al presepe più bello".