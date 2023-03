A Sovigliana “Una mimosa per dire...“

Pomeriggio dedicato alla donna quello di domani alle 16 presso la Casa del Popolo di Sovigliana a Vinci, dove verrà presentato il libro "Una mimosa per dire…donna. Breve saggio sulla donna nel tempo" di Tamara Morelli (nella foto). Nel suo volume, l’autrice fa un excursus sulle condizioni della donna nella storia, le lotte per la parità e i diversi trattamenti che subisce in alcuni Paesi. Nel testo viene presentata una carrellata di donne in prima linea che hanno subito soprusi e si sono ribellate, facendo ottenere i diritti anche alle altre donne. Affronta tematiche importanti, quali il suffragio universale, il femminismo e il femminicidio, accompagnate da riferimenti normativi essenziali per approfondire gli argomenti. Un lavoro volto a sottolineare la necessità di intervenire sul terreno educativo, a partire dai più giovani, per acquisire la consapevolezza che la donna è una persona con diritti e dignità. All’incontro, che sarà presentato dal presidente dell’associazione Vinci nel cuore Nicola Baronti, interverranno Sara Iallorenzi, vice sindaco e assessore pari opportunità del comune di Vinci, e Alessandra Ulivieri di Ibiskos Ulivieri, case editrice del libro. A concludere l’incontro sarà invece Daniela Borselli, responsabile coordinamento donne Spi Cgil Firenze.