“A pranzo con il cuore“... per il cuore

Si chiama "A pranzo con il cuore", l’evento solidale di raccolta fondi destinato all’acquisto di un Defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) per la comunità. E’ l’iniziativa di beneficenza promossa dalla Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Montespertoli, dall’Associazione ACTI Roberto Frati e dal Comune che si terrà domenica alle 13 alla pizzeria "Dolce Vita" della Casa del Popolo di Montespertoli. L’obiettivo è incrementare il numero dei dieci DAE presenti sul territorio e posizionati in punti strategici come piazza del Popolo, viale Matteotti – Farmacia, via Aldo Moro, Fornacette, Ortimino (in piazza) Martignana, Trasanti, Montagnana, San Quirico (presso la Casa del Popolo) e Lucignano (all’ex-circolo). A questi si aggiungono quelli presenti in tutti i plessi scolastici. Entro fine anno, sono previste ulteriori installazioni nelle località Il Pino, Baccaiano e Anselmo. Il contributo di partecipazione al pranzo di domenica è di 30 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini sotto i 12 anni. Il menù: antipasto misto, penne strascicate, braciole alla pizzaiola con piselli, dolce, caffè, acqua e vino. Per partecipare serve prenotarsi al numero 3475357755. E’ comunque possibile contribuire alla causa con una donazione presso la Cartoleria Gori. "L’obiettivo è realizzare una vera e propria “rete salvavita“ a disposizione di tutti i nostri cittadini – ha commentato l’assessore alla Sanità Daniela Di Lorenzo, ringraziando Associazione Cardio Trapiantati Italiani e la Croce d’Oro - perché i defibrillatori possono realmente salvare vite in attesa che arrivino i soccorsi".