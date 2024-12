A Ponte a Elsa, Fulignati canta Mozart

EMPOLI

Un concerto per celebrare la Giornata mondiale delle persone con disabilità è quanto organizzato dall’associazione Il Contrappunto. L’appuntamento è per stasera alle 21 presso la Parrocchia di Santo Stefano Protomartire di Ponte a Elsa, con ingresso gratuito. A intrattenere il pubblico sarà la splendida voce de soprano Maila Fulignati (nella foto), accompagnata dall’orchestra Il Contrappunto diretta dal maestro Andrea Mura. Il programma della serata inizierà con l’esecuzione della sinfonia numero 28 in Do maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui all’inizio risalta il tono rigoroso dell’introduzione mentre nei successivi movimenti, le melodie e i temi sono sviluppati nella semplice tonalità del Do maggiore in modo più leggero, contrastando quindi con gli arpeggi del primo movimento. Nel finale, Mozart fa invece suonare gli ottoni in modo più prominente del solito. Si prosegue poi con l’Ave Maria di Giulio Caccini, compositore e cantore originario di Montopoli Val d’Arno vissuto tra il 1551 e il 1618, e l’Ave Maria di Franz Schubert. A chiudere il concerto sarà invece il “Panis Angelicus“ di César Franck, compositore e organista Belga nato a Liegi nel 1822 e morto a Parigi nel 1890. Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo [email protected] oppure consultare il sito www.associazioneilcontrappunto.com.