A caccia di centrocampisti. Da Basic a Ricci, tutti i nomi

Giorni decisivi per il mercato dell’Empoli, ne mancano venti al gong finale, che sta intensificando i propri sforzi per portare alla corte di D’Aversa almeno un altro paio di centrocampisti. Il club azzurro sta valutando vari profili e per alcuni di loro le trattative per poterli far sbarcare a Empoli sono già iniziate, ma nessuna in questo momento è vicina alla fumata bianca.

L’ultimo nome ad essere entrato nel folto casting è quello di Toma Basic. Il 27enne croato, due presenze in Nazionale, è di proprietà della Lazio con cui finora ha collezionato 70 presenze con 2 reti ed altrettanti assist, in tutte le competizioni, mentre nell’ultima stagione ha disputato 15 partite con la Salernitana. Basic non rientra nei piani del club di Lotito, ma gli azzurri dovranno superare la concorrenza degli spagnoli dell’Espanyol Barcellona e dei turchi dell’Istanbul Basaksehir. Il centrale alto 190 centimetri ha un valore di poco meno di 3 milioni di euro ed altri due anni di contratto.

Un altro nome nuovo accostato in queste ore all’Empoli è quello di Matteo Ricci della Sampdoria, con cui si è aperto ormai da tempo un canale di dialogo, e non solo per la presenza in blucerchiato dell’ex diesse azzurro Pietro Accardi. L’Empoli, infatti, è interessato a diversi giocatori doriani, così come il club ligure sta guardando in casa azzurra per difesa e centrocampo. Accardi infatti vorrebbe portare a Genova il giovane difensore Gabriele Guarino e il centrocampista Nicolas Haas.

Al contrario il diesse azzurro Gemmi ha messo nel mirino, oltre al ritorno di Bartosz Bereszynski (sul difensore polacco c’è però anche il Cagliari), proprio due centrocampisti come Ricci e Ronaldo Vieira. Il primo, 30enne ex Spezia, viene da 20 presenze e un assist in B con la Samp dopo le 16 collezionate nella precedente stagione nella massima serie turca con il Fatih Karagumruk, impreziosite da un gol e 4 assist. Il secondo, originario della Guinea Bissau ma con passaporto inglese, è invece più giovane di quattro anni con una ormai pluriennale esperienza in Serie A. In stallo la trattativa per Lukas Provod, mezzala mancina della Nazionale della Repubblica Ceca, per non aver ancora trovato la quadra economica con lo Slavia Praga. Non facile nemmeno andare a dama per quanto riguarda l’ex Bologna, Napoli e Roma Amadou Diawara, oggi all’Anderlecht.

In lista restano sempre anche i nomi di Lassana Coulibaly e Giulio Maggiore della Salernitana e di Salvatore Esposito dello Spezia, ma al momento non sembrano situazioni in grado di sbloccarsi a breve. Da depennare invece lo svedese del Napoli Cajuste, che sarebbe a un passo dal Brighton in Inghilterra. La squadra mercato azzurra resta però attiva anche per un altro rinforzo in difesa, alla luce anche dell’ormai possibile uscita di Guarino. Il nome forte è quello del 23enne brasiliano Natan del Napoli, su cui sta provando a muoversi anche il Parma. L’Empoli avrebbe però già avviato una trattativa per un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto e resta quindi in pole position.

Si.Ci.