Naspi, per i lavoratori a termine della scuola domanda entro l'8 luglio

Firenze, 29 giugno 2023 – Venerdì 30 giugno 2023 gran parte del personale del settore scuola assunto a tempo determinato concluderà il rapporto di lavoro relativo all’anno scolastico 2022/2023. Per non perdere giorni di indennità, ciascuno di loro dovrà presentare la domanda di Naspi entro l’8 di luglio. Una corsa contro il tempo, per far fronte alla quale la Cisl Toscana metterà in campo un impegno straordinario, per dare risposte in poco tempo a tanti lavoratori, grazie alla collaborazione della federazione Cisl Scuola e del patronato Inas, con un’apertura straordinaria degli sportelli sabato 1 luglio, dalle 9 alle 12.

“È uno sforzo organizzativo significativo – dice Marco Manfredini, responsabile Inas-Cisl Toscana - per andare incontro alle esigenze del maggior numero possibile di lavoratori, sia iscritti che non iscritti alla Cisl. E per questo abbiamo deciso anche un’apertura straordinaria dei nostri sportelli”.

Un ‘open day’ dedicato esclusivamente ai lavoratori della scuola che si svolgerà la mattina in tutte le sedi provinciali dell'Inas e in diverse sedi zonali - ad esempio a Firenze, oltre alla sede di via Carlo del prete, sono aperte Figline Valdarno e Empoli - e che si somma ai normali giorni e orari di apertura, consultabili sul sito www.inas.it.

Come funziona la Naspi

La Naspi è riconosciuta ai lavoratori che siano in stato di disoccupazione e abbiano almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. L’indennità viene erogata a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno. Altrimenti, l’indennità viene corrisposta a partire dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.