Fine mercato tutelato, Federconsumatori: “Bollette su di 994 euro l'anno”

Firenze, 23 settembre 2023 - Si avvicina la scadenza dopo la quale i clienti domestici 'non vulnerabili', cioè famiglie e condomini, dovranno passare al mercato libero dell'energia. Per il gas la data spartiacque è il 10 gennaio 2024, mentre per l'energia elettrica da aprile 2024. Questo, salvo proroghe, che sarebbero eventualmente di qualche mese. Uno sbaglio secondo Federconsumatori, che chiede che “la delibera di fine tutela venga sospesa e reimpostata tenendo maggior conto dei diritti degli utenti”. Il timore è che si vada verso un aumento dei prezzi del gas. Oggi, rileva l’associazione dei consumato, nel servizio di maggior tutela il gas ha un prezzo di 0,40 euro al metro cubo. Se si considerano invece le migliori offerte dei principali gestori, a prezzo fisso, i prezzi al metro cubo si collocano tra 0,67 e 1,55 euro al metro cubo (con una media di 1,11 euro al metro cubo). “Considerando un consumo annuo per famiglia di 1400 metri cubi, l’aggravio di spesa si aggira mediamente sui 994 euro annui, a cui vanno aggiunte altre voci, che sul mercato libero hanno un costo maggiore”, conclude Federconsumatori.

Cosa succede dal 10 gennaio 2024

Fino ad oggi i clienti ancora sul mercato tutelato hanno contratti i cui prezzi per gas naturale ed energia elettrica sono definiti da Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Con la fine del mercato tutelato, saranno le aziende fornitrici a fare i prezzi. In dettaglio, da settembre 2023, le famiglie e i condomini che si trovano ancora nel servizio di tutela gas riceveranno una comunicazione da parte del proprio venditore nella quale verrà evidenziata la possibilità di scegliere l'offerta di mercato libero più conveniente, in termini di spesa annua stimata, tra le offerte in corso di validità del venditore al momento della comunicazione. Il cliente potrà accettarle o, cosa consigliabile, potrà prima confrontare le varie offerte sul mercato e quindi scegliere quella che più si adatta alle sue esigenze.

Chi non passa al mercato libero entro la scadenza rischia di non avere il gas in casa?

No. Proprio per garantire la continuità nella fornitura di gas naturale, ma anche di energia elettrica, si prevede un passaggio graduale al mercato libero. Se infatti il consumatore non passa al mercato libero entro la data del 10 gennaio 2024, la sua utenza, così da garantire la continuità dell'erogazione, sarà trasferita automaticamente, dal 1 aprile 2024, al servizio a tutele graduali, Stg, e quindi assegnata all'offerta di mercato libero più favorevole dei fornitori scelti a seguito di aste territoriali. Il prezzo dell'energia è stabilito in questo caso dal fornitore, ma con condizioni contrattuali definite da Arera.

Chi sono i clienti vulnerabili?

Non avranno obbligo di passaggio al mercato libero i clienti domestici non vulnerabili, ovvero – nel caso del gas - coloro che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che sono disabili o hanno un'età superiore a 75 anni o vivono in una struttura di emergenza in zone alluvionate o terremotate. Sono invece considerati clienti vulnerabili per il mercato dell'energia elettrica coloro che hanno una delle caratteristiche di cui sopra, che valgono per il mercato del gas, ma anche coloro che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica (oppure hanno un familiare convivente in questa situazione) o che hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa. Nel caso di clienti di gas naturale vulnerabili ancora sul mercato tutelato, da gennaio 2024 il venditore continuerà ad erogare la fornitura con il servizio di tutela della vulnerabilità, alle condizioni economiche previste per il servizio di tutela gas definite dall'Autorità e con le condizioni contrattuali dell'offerta 'Placet', (cioè Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela) di gas naturale.