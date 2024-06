Career Day per laureati 150 offerte di lavoro

È tutto pronto per il Career Day 2024 dell’Università di Pisa, con 37 aziende partecipanti e un totale di 150 offerte di lavoro. L’evento è in programma per domani agli Arsenali Repubblicani di Pisa, a partire dalle 9 e fino alle 18. Tanti i colloqui di lavoro già fissati, ma chi vorrà potrà candidarsi anche il giorno stesso. Quest’anno la giornata è stata completamenta rinnovata e le laureate e i laureati dell’Ateneo si potranno candidare per posizioni in tutti i settori, dalle discipline tecnico-scientifiche a quelle economiche, passando per quelle umanistiche e giuridico -politiche. Questi eventi "hanno sempre anche una valenza formativa, informativa e di orientamento per i nostri studenti e le nostre studentesse", ha dichiarato Laura Elisa Marcucci, delegata del rettore per le attività di orientamento.