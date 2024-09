Torna "Firenze Books" al Visarno: tre giorni dedicati alla lettura per grandi e piccoli

Firenze, 21 settembre 2024 – Lettori e lettrici di ogni età si danno appuntamento all'ippodromo del Visarno, nel Parco delle Cascine, per la quarta edizione di “Firenze Books – Leggere è pop”, un evento organizzato da Confartigianato Imprese Firenze con il patrocinio del Comune. Il festival, nato grazie all’impegno delle librerie indipendenti di Confartigianato (Alfani, Farollo e Falpalà, Florida, Leggermente), prenderà il via venerdì 4 ottobre 2024, con un ricco programma di oltre 40 presentazioni, suddivise nei tre spazi dell’ippodromo (Palco, Salotto, Club House. L’evento, a ingresso libero, si concluderà domenica 6 ottobre.

Ad accogliere il pubblico, a partire dalle 15 di venerdì, ci sarà una grande libreria allestita dai librai indipendenti con 100 case editrici e oltre 3mila titoli. Presenti come ogni anno i ‘food truck’ degli artigiani fiorentini. Tra le novità di quest’anno, alcuni approfondimenti formativi dedicati all’infanzia, pensati per educatori, genitori e insegnanti.

Alcuni appuntamenti in programma: Telmo Pievani sabato 5 ottobre ore 16 con “Tutti i mondi possibili” (Raffaello Cortina Editore); Aurora Tamigio venerdì 4 ottobre ore 18 con “Il cognome delle donne” (Feltrinelli), premio Bancarella 2024, insieme a Sabrina Carollo; Tommaso Giartosio, 4 ottobre ore 16 con “Autobiogrammatica”, per Minimum Fax, con Simone Innocenti; Andrea Visibelli e Davide Panizza con “Capitan bitorzolo 3” (Il Castoro), sabato 5 alle 10. Sempre 4 ottobre alle 15, poco dopo l’inaugurazione ufficiale, sul palco, ci sarà la presentazione della rassegna Dialoghi urbani e del Patto per la lettura con il Comune di Firenze. Domenica 6 ottobre ore 18:00 “La scienza delle meraviglie. Come la fisica può spiegarci la realtà” (Rizzoli) di Virginia Benzi, con Lorenzo Baglioni.

Orari di Firenze Books: venerdì 4 ottobre dalle 15 alle 19; sabato 5 e domenica 6 ottobre dalle 10 alle 19. Il programma completo è consultabile su firenzebooks.it.

«L’unicità di Firenze Books – commenta Elisa Lippi, presidente della categoria librerie indipendenti di Confartigianato Imprese Firenze – sta nella varietà di generi, di stili, di autori, per tutti e tutte, grandi e più piccoli. È un festival che onora la funzione del libro, raggiungere tutti e diffondere la conoscenza: è un festival pop, popolare in senso buono, non populista».

«Ho seguito Firenze Books fin dalla sua prima edizione e farlo quest’anno da presidente di Confartigianato – sottolinea Serena Vavolo, presidente di Confartigianato Firenze – mi dà una grande soddisfazione. Il nostro ‘leggere è pop’ significa che la lettura è un piacere che non conosce barriere. È una forma di cultura accessibile e inclusiva, capace di parlare a tutti, dai bambini agli adulti. La nostra rassegna è un invito a riscoprire il libro come strumento di libertà e conoscenza, in modo semplice e coinvolgente».

«Firenze Books torna per la quarta edizione con un programma ampio, che spazia tra generi diversi, venendo incontro ai gusti di tutti i lettori», afferma l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Firenze Jacopo Vicini. «Come amministrazione siamo a fianco di Confartigianato Imprese Firenze in questo progetto. Le librerie indipendenti sono un presidio culturale e sociale prezioso, veri e propri punti di riferimento per la cittadinanza e attività importanti che, come amministrazione, vogliamo senza dubbio valorizzare e sostenere».