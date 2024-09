Chi sono i concorrenti toscani e umbri di Temptation Island: parte il reality, grande attesa

Firenze, 10 settembre 2024 – Un po’ per curiosità, un po’ per commentare divertiti con gli amici le vicende delle coppie. Parte una nuova stagione di Temptation Island, il fortunato programma Mediaset in cui una serie di coppie mettono alla prova la loro relazione separandosi e vivendo a contatto con single.

Un format molto amato, la cui fama viene amplificata dai social network. In questa versione autunnale 13 single uomini e 13 single donne sono pronti a “tentare” fidanzate e fidanzati. Ma ecco tutti i partecipanti toscani, partendo dalle coppie.

Gli aretini Mirco e Giulia

Gli aretini Mirco e Giulia, che partecipano a Temptation Island di settembre 2024

Sono due ragazzi di Arezzo, si chiamano Mirco e Giulia e vogliono testare la loro relazione. Per questo si sono iscritti a Temptation Island. Alla fine sono stati scelti. Hanno vissuto periodi tempestosi in cui lui ha addirittura mandato via da casa lei. Adesso il loro rapporto è alla prova del nove. Ad Arezzo c’è grande curiosità.

Anna e Alfred da Perugia

Anna e Alfred, la coppia perugina che partecipa a Temptation Island di settembre

Lei è una psicologa di 27 anni mentre lui un operaio di 25. Vivono a Perugia, sono fidanzati da quasi due anni ma non convivono. Anche la loro relazione ha trascorso dei periodi di stanca. Anna ha scritto a Temptation Island perché ama Alfred e nonostante ci siano diversi motivi per lasciarlo, non riesce a farlo. Oltre ad aver scoperto un tradimento, dice di essere lei a fare tutto per lui, mentre Alfred non ricambia.

Il tentatore Daniele Capuana

Ci sono toscani anche tra le fila dei single, ovvero dei tentatori il cui scopo è cercare di mettere in crisi o comunque alla prova le relazioni delle coppie. Tra loro anche un trentottenne di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, Daniele Capuana. Personal tranier, si sta laureando in scienze motorie e pratica crossfit.