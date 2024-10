Ofelia, oltre il sorriso c’è di più. “Ora vorrei incontrare Mattarella”. Miss Italia in visita a La Nazione

Firenze, 9 ottobre 2024 – “Questo è il giornale della nostra famiglia che ho sfogliato sin quando ero poco più che bambina e che continua a essere un punto di riferimento per l’informazione. E’ un onore essere qui per me, con la corona e la fascia di Miss Italia, a festeggiare con una voce autorevole”.

Ofelia Passaponti è anche una studentessa vicinissima alla laurea in Scienze della comunicazione (le mancano un esame e la tesi) e visitare la sede centrale de La Nazione ha rappresentato una grande emozione.

Tutta la sua gioia l’ha espressa alla vicedirettrice Cristina Privitera, all’intera redazione dell’edizione cartacea, di quella on line e di “Luce!”, altro portale che fa parte del gruppo.

Miss Italia e Miss Toscana 2024 in uno dei giornali più autorevoli e storici del nostro Paese anche per raccontare come sono queste prime settimane con un titolo così prestigioso e carico di responsabilità.

“Sono giorni intensi ma bellissimi. I passaggi televisivi, quelli istituzionali e previsti dal contratto. La possibilità di essere a La Nazione che ringrazio era troppo importante. E’ il giornale della nostra famiglia a Siena, qui ho voluto vedere come si lavora perché è prezioso anche per i miei studi di comunicatrice. Questa fascia e questa corona ti danno grandi responsabilità ma io cerco di affrontare tutto con entusiasmo, acquisire esperienza e fare conoscenze nuove”.

Sabato prossimo il rientro ufficiale a Siena, la tua città. Il ricevimento in Comune, la celebrazione con i tuoi concittadini che hanno tifato per te.

“Sarà un grande momento perché ci tengo tantissimo. L’incontro con la sindaca Nicoletta Fabio sarà nella Loggia dei Nove all’interno del palazzo comunale. Poi voglio festeggiare con i miei parenti, i miei amici e amiche e anche la contrada dell’Istrice che è la nostra. Mi aspetto tanta gente”.

A proposito di sogni, per questo anno in cui sarai Miss Italia ne hai due in particolare. Ce li vuoi svelare?

“Ci terreni tanto a incontrare il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una persona che stimo tantissimo, il rappresentante più autorevole delle istituzioni. Sempre equilibrato e dispensatore di grande umanità. Spero ci sia la possibilità. L’altro auspicio riguarda quella che potrebbe essere la mia nuova attività. Carlo Conti torna a condurre Sanremo, lui è stato per tanti anni presentatore di Miss Toscana e Miss Italia, io sogno di poter fare la conduzione. Essere una delle cinque sere all’Ariston nel prossimo Festival e scendere quelle scale del teatro sarebbe un’emozione indescrivibile”.

Accanto a Ofelia il patron di Syriostar Alessio Stefanelli, l’addetto stampa di Miss Italia Marcello Cambi e tanto affetto. “Ofelia è una ragazza d’oro – dice Stefanelli – che ha capito che dovrà lavorare sodo e studiare. E’ empatica, molto disinvolta sono convinto che sarà un anno per lei ricco di soddisfazione”.

E prima di salutare anche la raccomandazione della vicedirettrice de La Nazione Cristina Privitera che fa a Ofelia un altro augurio: quello di potersi laureare presto. “Troverò il tempo perché è un desiderio mio e della mia famiglia” garantisce una Miss Italia più decisa e determinata che mai.