Mille Miglia in Toscana: spettacolo per le strade. Rudy Zerbi tra i tanti vip

Firenze, 15 giugno 2023 – E’ una festa ogni anno il passaggio delle Mille Miglia. La corsa ha attraversato la Toscana in un grande abbraccio collettivo, con tanta gente sulle strade ad aspettare i bolidi storici, macchine che hanno fatto la storia dell’automobile.

IL VIDEO: PISTOIA

Tanti i vip, tra questi Rudy Zerbi, affascinato quando la corsa si è fermata in piazza del Campo: “Vorrei venire una volta al Palio”, dice Zerbi, a bordo di una delle auto della manifestazione. Proprio in piazza del Campo c’è stato uno dei clou della manifestazione. Le auto si sono fermate su strisce bianche rosse e verdi a formare la bandiera italiana. Pieno di fascino anche il passaggio da Vinci.

Per la terza volta lo storico spettacolo automobilistico ha percorso le strade di Pistoia, coinvolgendo la provincia nella terza tappa della corsa.

Quest'anno l'evento è arrivato in città sempre grazie ad Aci ma per festeggiare un compleanno particolare, i 100 anni dell'ente a Pistoia.

Partiti da Roma alla volta di Parma i concorrenti sono entrati nella piana pistoiese scendendo il San Baronto, dove il Ferrari Challange ha deviato verso Quarrata per una sosta alla Villa Magia.

Il resto dei partecipanti sono entrati in città attraversando il centro storico fino a piazza Duomo dove hanno effettuato il controllo a timbro. La cornice da cartolina della piazza ha fatto da scenografia al pubblico accorso per la possibilità di ammirare e immortalare il passaggio delle storiche vetture da sogno e perché no, cercare di avvistare qualche vip come tradizione vuole.

La carovana di macchine ha transitato poi in direzione piazza Oplà dove era previsto un altro punto controllo per poi proseguire sulla via modenese verso Abetone in direzione dell'arrivo di tappa a Parma.