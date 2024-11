Lutto nella musica, è morto il compositore lucchese Renato Serio

Roma, 4 novembre 2024 – Lutto nel mondo della musica per la scomparsa del compositore e direttore d’orchestra Renato Serio. Nato a Lucca nel 1947 Serio è stato autore di sigle di programmi televisivi, tra i quali Ciao Darwin, e direttore di orchestre in spettacoli televisivi. Ha anche scritto la musica dell'inno di Forza Italia. Ha collaborato con diversi cantautori italiani, come Renato Zero, Amedeo Minghi e Francesco De Gregori e si è occupato anche dell'orchestrazione di brani per altri noti artisti, fra cui Angelo Branduardi, Gianni Morandi, Mia Martini, Amii Stewart, Anna Oxa e Amedeo Minghi. Nella sua carriera ha lavorato alla composizione e all'arrangiamento di colonne sonore per il cinema, collaborando anche con Armando Trovajoli (con cui ha collaborato per quindici anni) e Riz Ortolani realizzando musiche per film come Una giornata particolare di Ettore Scola o Profumo di donna di Dino Risi. In campo teatrale, ha scritto gli arrangiamenti musicali per le commedie di maggior successo prodotte dal Teatro Sistina come Aggiungi un posto a tavola, Ma per fortuna c'è la musica, Accendiamo la lampada, Beati voi, tutte sotto la regia di Pietro Garinei. È stato direttore musicale delle edizioni 2005 e 2006 del Festival di Sanremo. Nel 2006 ha pubblicato il CD Viaggio nel regno dei Beatles, dove rielabora in chiave sinfonica i brani di maggior successo della band britannica. Per realizzare quest'opera ha lavorato con la Innovative Syntphonic Orchestra, da lui creata, caratterizzata da una riuscita commistione fra strumenti acustici e strumenti elettronici.