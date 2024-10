Gli attori sono un po' “dirigibili”. Il manuale di Domenico Costanzo

Fermo, 4 ottobre 2024 - Sembra quasi il titolo di un film. Il suo libro lo ha chiamato ‘I dirigibili’. Uno pensa ai palloni della Good Year che prendono il volo e con la loro stazza grigia percorrono il cielo. E’ invece un manuale di recitazione, dedicato a quelli che potrebbero e vorrebbero essere diretti prima delle e durante le riprese di un film, perché sentono che sanno recitare, che possono imparare a farlo meglio, che sono insomma “dirigibili” pronti a prendere il volo. Il libro lo firma Domenico Costanzo, il cui film ‘Ho sposato mio madre’ è stato presentato nelle sale cinematografiche nel tempo della Pasqua scorsa. Una tappa importante, dunque, nel suo percorso di regista e sceneggiatore da ‘I volontari’ (1998) fino a ‘La mia squadra del cuore" (2003), ‘Una vita da sogno’ (2012), la serie tv ‘Benvenuti al centro’ (2013) e ‘Play Boy’ (2021); di produttore fino a ‘The last fighter’ (2019), di sceneggiatore e soggettista per Leonardo Pieraccioni ("Io e Marylin", 2009; "Finalmente la felicità", 2012; "Il professor Cenerentolo" 2015), con tanti ruoli come attore. Una carriera costellata anche di videoclip, docufilm, video realizzati anche per la Metrocittà di Firenze.

'I Dirigibili' saranno presentati sabato 5 ottobre nella storica dimora Villa Santa Maria al Poggio, a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. L’appuntamento, col titolo di '50 sfumature di recitazione', comprensivo di precasting per gli aspiranti attori con il regista Michele Picchi, è alle ore 16. Alle 17.30 la presentazione dei ‘Dirigibili’. Sarà possibile partecipare a un’esperienza di casting live, iscrivendosi con una quota: gli aspiranti attori e chiunque desideri, potranno mettersi alla prova davanti al pubblico presente, ricevendo un riscontro immediato da parte di professionisti del settore, tra cui gli attori Giulia Schiavo, Giorgio Belli, Fabian Grutt, Claudio Zarlocchi e Stefano Antonucci. Sarà presentato anche il cortometraggio ‘Il costo di un miracolo’ curato da Almas con Stefano Fresi (il Kostas della tv). La manifestazione è appunto promossa dall’associazione Almas, che sostiene lo sviluppo di progetti di formazione e utilità sociale, stimolando connessioni tra cultura, società, arti, educazione e salute, con particolare attenzione al cinema e all’audiovisivo e ad eventi dal vivo. “Il manuale “I Dirigibili” – spiega Costanzo - è una guida pratica alla recitazione, ricca di consigli, esercizi e strategie concrete per migliorare le proprie abilità nel campo dell’interpretazione, principalmente cinematografica. L’ho scritto con l’intento di offrire agli aspiranti attori e ai professionisti del settore gli strumenti necessari per progredire o semplicemente approfondire la propria passione per la recitazione”. Il regista Michele Picchi ha scritto e diretto “Diario di un maniaco perbene” con Giorgio Pasotti, ha affiancato registi di fama come Ettore Scola e Ricky Tognazzi e affrontato temi delicati come i disturbi alimentari nel suo cortometraggio “Il suono dell’ombra”. Picchi svelerà anche in anteprima alcune novità sulla sua nuova commedia “Almeno a Natale”. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al 333.9979803.