Da Scarlatti ai suoni della tradizione: Giovanni Sollima agli Amici della Musica di Firenze

Firenze, 24 gennaio 2025 – Ha suonato nel deserto del Sahara, sott’acqua e con un violoncello di ghiaccio: violoncellista di fama internazionale, è il compositore italiano più eseguito al mondo ed è noto per le sue imprese musicali incredibili. L'energico ed eclettico Giovanni Sollima torna nella stagione degli Amici della Musica di Firenze sabato 25 gennaio, alle 16.

Con lui, sul palco del Teatro della Pergola, una formazione d'eccezione: Alessia Tondo, protagonista della musica popolare italiana ha esordito giovanissima con i Sud Sound System per poi entrare a far parte, nel 2015, del Canzoniere Grecanico Salentino, a voce e tamburo; Avi Avital, primo mandolinista al mondo nominato per un Grammy Award per la musica classica, paragonato ad Andres Segovia per l’abilità con lo strumento e Giuseppe Copia, esperto di chitarre antiche, ha effettuato ricerche filologiche sull’uso degli strumenti a corda all’interno delle orchestre barocche e rinascimentali, in particolare sull’utilizzo del liuto, della chitarra barocca, della chitarra battente e della tiorba.

Il programma prevede musica antica e tradizionale, da Frescobaldi e Scarlatti a brani della tradizione sefardita, macedone e salentina, intervallati a composizioni dello stesso Sollima e di suo padre Eliodoro. Giovanni Sollima suona un violoncello Francesco Ruggieri costruito a Cremona nel 1679.