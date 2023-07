Giardino delle Rose: un podcast innovativo per visitatori ciechi e ipovedenti

Firenze, 22 luglio 2023 - Creatività ed inclusione. E' un laboratorio di innovazione sociale la Cooperativa Mare, nata tra Firenze e Catania dall'incontro tra la progettista museale Francesca Merz, il divulgatore didattico Lorenzo Giudici e l'esperta dell'apprendimento Aurelia Nicolosi: la sintesi di queste competenze, orientata a favorire l'accesso alla cultura di cittadini con disabilità, anziani, bambini e adolescenti, è il cuore del progetto innovativo realizzato con il Comune di Firenze e rivolto alle persone cieche e ipovedenti.

Si tratta di uno speciale podcast accessibile gratuitamente all'ingresso del Giardino delle Rose attraverso QR Code, che immerge il pubblico in un percorso sensoriale lungo le bellezze scultoree e naturalistiche presenti, tra meraviglie botaniche e sculture firmate da Folon. Un itinerario tattile caricato all'interno di una piattaforma digitale dotata di screen reader per i non vedenti, testi in contrasto per ipovedenti e video sottotitolati per i sordi, per rendere più fruibili i contenuti multimediali ed integrare la visita di un soggetto con disabilità a quella di accompagnatori e turisti, senza essere relegata a tempi e spazi appositi.

"E' un'iniziativa che sosteniamo con convinzione nell'ambito dell'avviso pubblico 'Enjoy Respect & Feel Florence', finanziato dal Ministero del Turismo - spiega l'assessore alla cultura Alessia Bettini - L'obiettivo non è solo quello di proporre una città sempre alla portata di tutti, accessibile ed inclusiva, ma anche di riscoprire tesori inestimabili come il gioiello verde del Giardino delle Rose, seguendo percorsi originali ed innovativi".

Un lavoro a più mani che ha coinvolto anche gli Angeli del Bello, responsabili dello spazio e delle rose inserite tra i cardini narrativi del percorso, l'Unione Italiana Ciechi, ideatrice dell'itinerario, e l'associazione Quartotempo, che ha curato il processo di vidimazione dei contenuti del podcast: "L'ambizione è quella di superare la tradizionale separazione tra varie tipologie di visitatori promuovendo progetti che uniscano bisogni e competenze di una platea ampia e diversificata - sottolinea la presidente della Cooperativa Mare Francesca Merz - Il podcast che presentiamo è l'ultimo tassello di un programma che in tempi recenti ci ha visto collaborare con il Museo Casa Carducci di Castagneto Carducci e la mostra di Bansky ad Altopascio".