Cinema nel Chiostro: il meglio della settima arte approda a Sant'Orsola

Firenze, 28 giugno 2024 - Monastero di clausura, manifattura tabacchi, centro per profughi e sfollati, ed infine caserma mai realizzata: oggi l'ex convento di Sant'Orsola è alla ricerca di un nuovo equilibrio, che salvaguardi la memoria del passato e apra la strada verso il futuro; così, in attesa del progetto di riqualificazione avviato dal gruppo Artea che si concluderà nel 2026, il complesso spalanca le porte all'arte contemporanea - il Museo diretto da Morgane Lucquet Laforgue presenta le mostre di Juliette Minchin e Marta Roberti - e al cinema, con un allestimento di centocinquanta posti, schermo di 9x4 metri e una programmazione curata dallo Spazio Alfieri che comprende i migliori film della passata stagione, retrospettive e ospiti d'eccezione.

La quinta edizione di "Cinema nel Chiostro" inaugura lunedì 1 luglio con "La chimera", l'ultimo film della fiesolana Alice Rohrwacher, protagonista di un focus a lei dedicato nel mese di agosto, quando saranno proiettati i suoi principali successi, dall'esordio fulminante "Corpo celeste" (2011) sino ai recenti "Le meraviglie" (2014) e "Lazzaro felice" (2018).

Come i martedì di luglio saranno monopolizzati dal genio di Wim Wenders, celebrato con una rassegna di quattro titoli: dal documentario cult "Buena vista social club" (1998) all'indimenticabile "Il cielo sopra Berlino" (1987), il viaggio nella sua filmografia arriva ai capolavori di quest'anno, "Perfect days", girato in Giappone, e "Anselm", l'opera definitiva sull'arte di Anselm Kiefer, attualmente in esposizione a Palazzo Strozzi.

E poi, ogni sera, i migliori titoli di questa stagione, premiati dalla critica, ed offerti al pubblico a prezzi accessibili - tre euro e cinquanta per tutti i film italiani ed europei; otto euro per i soci Unicoop; sei per gli abbonati ad Autolinee Toscane - tra i film internazionali, il thriller giudiziario "Anatomia di una caduta" di Justine Triet, premiato con la Palma d'Oro a Cannes e l'Oscar per la sceneggiatura, il glaciale "La zona d'interesse" di Jonathan Glazer, che riflette sull'Olocausto, l'indifferenza morale e la banalità del Male, e il doppio appuntamento con il greco Yorgos Lanthimos e la sua attrice feticcio Emma Stone, mattatrice assoluta di "Povere creature" - Leone d'Oro a Venezia e quattro Oscar tra cui quello alla migliore attrice - e "Kinds of kindness", in concorso all'ultimo Festival di Cannes.

Tra gli italiani, spazio all'avventura americana di Luca Guadagnino, che dirige la diva Zendaya nel teen drama a tinte sportive "Challengers", la commedia nerissima sull'Ilva "Palazzina Laf" , con Michele Riondino ed Elio Germano, e la coppia affiatata composta da Antonio Albanese e Virginia Raffaele, protagonisti dell'ultimo film di Riccardo Milani "Un mondo a parte".