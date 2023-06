Cinema, l'attrice Charlotte Rampling arriva a Firenze

Firenze, 9 giugno 2023 - Charlotte Rampling arriva a Firenze. L'attrice britannica Charlotte Rampling, musa di registi come Luchino Visconti, Liliana Cavani, Giuliano Montaldo, Woody Allen, François Ozon, sarà all’Astra (in piazza Beccaria, a Firenze) insieme al regista Jonathan Nossiter per presentare in anteprima “Last Words”, martedì 13 giugno alle 21.

L’attrice, 77 anni, debutta nel cinema con un piccolissimo ruolo in “Non tutti ce l'hanno” (1965), film di Richard Lester vincitore della Palma d'oro al festival di Cannes. Viene notata da Roman Polanski che ne intuisce le qualità e la vorrebbe in “Cul-de-sac”, ma lei ha già firmato un contratto per “Otto facce di bronzo” e deve rinunciare.

Nel 1968, appena ventiduenne, viene chiamata in Italia per un ruolo ne “La caduta degli dei" (1969) del regista Luchino Visconti. Ed è sempre l’Italia a darle la notorietà internazionale. Si tratta del film “Il portiere di notte” (1974) di Liliana Cavani, in cui veste i panni di una ebrea perseguitata durante il nazismo.

Tra gli ultimi lavori, da segnalare, “Dune” (2021) di Denis Villeneuve (2021). E l’attrice sarà anche in “Dune 2”, in uscita a novembre. Il film “Last Words” “Last Words” - nelle sale dal 15 giugno - è un film profetico che immagina la fine del mondo in cui la memoria e le emozioni sono affidate al cinema, grazie al ritrovamento di un archivio di pellicole. Il film è ambientato nel 2086, quando l'Europa è diventata ormai un deserto, senza neanche più uno spazio verde. Gli ultimi sopravvissuti si alimentano con lattine di cibo in polvere.

La cultura non esiste più: è rimasto solo qualche frammento di cinema proveniente da Bologna e alcuni resti dei templi ad Atene. Non c'è più socialità, le persone non si scambiano neppure una stretta di mano. In questo mondo desertico da ogni punto di vista, c'è ancora speranza? Sì, grazie alle risorse dell'immaginazione umana e a un giovane che intraprende un viaggio alla ricerca di altri superstiti rimasti. Masterclass con Rampling Sempre il 13 giugno ma alle 19,30, all’Astra, è previsto un incontro Masterclass con Rampling e Nossiter: un'ora con due grandi star del cinema, un dialogo a contatto con la storia della settima arte. L’incontro è condotto da Marco Luceri (coordinatore del gruppo toscano del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) e Michele Crocchiola (direttore della Fondazione Stensen). Per la Masterclass l'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite.it mentre i biglietti per “Last words” possono essere acquistati in prevendita su Liveticket.it.