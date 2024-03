Woodworm, l’etichetta discografica aretina presenta Wudz Edizioni la nuova casa editrice

Arezzo, 15 marzo 2024 – Woodworm presenta Wudz Edizioni e organizza una serata di inaugurazione tutta aretina. Wudz è una casa editrice, un progetto editoriale, un ecosistema culturale. Nata tra i dischi dell'etichetta aretina Woodworm, da un sogno del Ceo Marco Gallorini, ha iniziato a muovere i primi passi il 6 marzo, quando ha festeggiato l'uscita dei primi tre titoli e ha debuttato a Book Pride Milano come editore dell'anno. “Siamo emozionati di festeggiare con voi la realizzazione di questo sogno, e siamo felici di farlo ad Arezzo, dove è iniziato tutto, insieme ad amici e colleghi della provincia e della Toscana tutta”. La serata di inaugurazione si terrà martedì 19 marzo presso Rosy Boa Art Gallery, in via Cesalpino 20, Arezzo. Inizio alle 18, a seguire DJ set dell'artista Elia Perrone. Saranno presenti Marco Gallorini (Ceo di Woodworm e Wudz Edizioni) e Damiano Scaramella (Direttore editoriale di Wudz). Wudz è una nuova casa editrice con sede a Milano. A marzo 2024 usciranno i primi tre libri e la casa editrice sarà a BookPride Milano come editore dell’anno. Wudz vuole contemplare la realtà per intero, attraverso tante istantanee sul mondo: si occuperà di scienza, di letteratura, di arte, di musica, di cinema, di storia, di economia. I titoli del catalogo saranno talvolta molto diversi tra loro, ma comunicheranno sempre armoniosamente l’uno con l’altro, come gli abitanti di una stessa foresta.La nostra storia inizia ad Arezzo, nelle stanze piene di vinili dell’etichetta discografica Woodworm, punto di riferimento

nel panorama musicale italiano. L’idea è quella di creare un ecosistema culturale, un’affiliazione tra realtà diverse che condividono risorse e conoscenze, e fanno dell’interdisciplinarietà il proprio punto di forza.