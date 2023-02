Aeroporto di Pisa (Foto repertorio)

Pisa, 6 febbraio 2023 – Da Alghero avrebbero dovuto raggiungere Pisa in un'ora al massimo, ma il volo si è trasformato in un'odissea. Sono state quasi cinque le ore di ritardo accumulate per i passeggeri che domenica 5 febbraio hanno preso il volo Ryanair FR7999 per raggiungere la città toscana. “I passeggeri – racconta ItaliaRimborso, che assiste alcuni dei viaggiatori – sono stati costretti a trascorrere ore e ore all’interno dell’aeroporto di Alghero, vedendo rinviato il proprio volo che sarebbe dovuto partire inzialmente alle 17”. L'aereo invece è decollato alle 21.45 e atterrato a Pisa, al gate B1, solo alle 22.41. “Un disservizio – prosegue la startup specializzata nel fornire assistenza a chi viaggia in aereo - che ha portato non pochi disagi. I passeggeri pootrebbero però ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed in questo caso ci potrebbero essere gli estremi per l’applicazione del regolamento comunitario 261/2004”. Il regolamento prevede infatti regole comuni per il risarcimento e l’assistenza dei passeggeri in caso di imbarco negato, cancellazione del volo o suo prolungato ritardo. Per le tratte aeree fino a 1.500 chilometri e sui ritardi superiori a tre ore,...