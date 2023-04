Prevenzione tumori, visite mediche gratuite in Toscana. Ecco dove e come prenotare

Firenze, 5 aprile 2023 – Prevenzione oncologica gratuita grazie all’Ant: una tradizione che va avanti dal 2007 anche in Toscana con un numero di visite sempre in crescita, interrotte solo per un breve periodo nel primo anno di pandemia, fra il marzo e il giugno del 2020.

Tutto questo è possibile grazie al sostegno dei tanti partner che hanno creduto nell’Ant in questi anni e in particolare Villa Donatello, Banco Fiorentino, che sosterrà anche la tappa fiorentina dello speciale tour della prevenzione che celebra i 45 anni di Ant, a bordo dell’ambulatorio mobile della Fondazione, Afam, Publiacqua che con il suo ultimo bando “I care” ha scelto di sostenere per quest’anno il Progetto melanoma e il Progetto mammella per le donne sotto i 45 anni di Fondazione Ant e Associazione Antonio ed Emilio Giaffreda.

Per accedere alle visite è obbligatoria la prenotazione online. Si possono trovare tutte le informazioni sulle date delle visite di aprile e su come prenotarsi, visitando la sezione “visite di prevenzione oncologica” della pagina web ant.it/toscana.

Ad aprile ANT effettuerà giornate di visite a Firenze, Sesto Fiorentino, Pistoia, Livorno e Massa.

“Considero da sempre molto preziosa l’attività di prevenzione oncologica che da 16 anni offriamo gratuitamente ai cittadini e alle cittadine della Toscana – commenta Simone Martini, delegato di Firenze di Fondazione Ant– anche grazie al sostegno e alla triangolazione con enti pubblici e aziende virtuose che scelgono di occuparsi del benessere delle comunità in cui operano. Ad aprile il nostro programma entra nel vivo e saranno a disposizione dei cittadini toscani 170 controlli gratuiti nell’ambito dei Progetti melanoma e Mammella per le donne sotto i 45 anni.

Seguiranno, nei mesi successivi, tanti altri appuntamenti, anche col Progetto Tiroide e non solo a Firenze, ma anche in altre zone della Toscana”.

Per le richieste di assistenza domiciliare gratuita e per avere informazioni sulle attività di Fondazione ANT in Toscana, è possibile contattare la sede di Firenze della Fondazione al numero 055.5000210.

Giovedì 13 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 nell’ambulatorio della Farmacia Pazienza vis Empolese 45 Pieve a Nievole (Pistoia). Sono disponibili 24 visite gratuite da prenotare del 3 al 6 aprile dalle ore 9 alle 12 al seguente numero 3490615666 fino ad esaurimento posti, week end escluso.

Giovedì 13 aprile presso Villa Donatello Viale Matteotti 2 a Firenze, Sono 12 visite con orario 14-18 e Sabato 15 aprile Villa Donatello Viale Matteotti 2, Firenze orario 8,30-12,30, sono 12 visite. Visite aperte a cittadini/e di tutta la Toscana. Prenotazioni dal 5 aprile ore 11 al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite/

Lunedì 17 aprile allo studio medico Afam in via Gualdrada, 1 a Firenze, sono 24 visite in orario 9-13,20/14-17,40. Visite per cittadini/e di Firenze e Provincia Prenotazioni dal 12 aprile ore 11 al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite/

Venerdì 21 aprile allo Studio medico Afam – Via Lazio 10 (int.26), Firenze. Sono 24 visite in orario 9-13,20/14,00-17,40. Visite per cittadini/e di Firenze e Provincia. Prenotazioni dal 12 aprile ore 11 al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite/

Al completamento dei posti è possibile comunque prenotarsi solo con la cancellazione di qualcuno e quindi si consiglia di controllare il link anche nei giorni successivi.

Venerdì 14 aprile per donne sotto i 45 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 allo studio radiologico Mergoni piazza Garibaldi 9 a Massa prenotazioni il giorno martedì 11 aprile telefonando alla sede Ant al numero 0585040532 dalle 10 alle 12.30 .

Venerdì 14 aprile per donne sotto i 45 anni allo Studio medico Afam Via Isonzo 2/1, Firenze. Sono 16 visite dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Visite riservate ai cittadine di Firenze e Provincia. Prenotazioni dal 6 aprile ore 11 al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite/

Mercoledì 19 aprile per donne sotto i 45 anni presso Villa Donatello Via Attilio ragionieri 101, Sesto Fiorentino, sono 10 visite dalle 14,30 alle 19,30. Visite aperte a cittadine di tutta la Toscana. Prenotazioni dal 6 aprile ore 11 al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite/

Mercoledì 26 aprile per donne sotto i 45 anni allo Studio medico Afam Viale Talenti, 116/118, tel. 055 7135069 Firenze Sono 16 visite in orario 9-13/14-18. Visite per cittadine di Firenze e provincia. Prenotazioni dal 6 aprile ore 11 al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite/

Al completamento dei posti è possibile comunque prenotarsi solo con la cancellazione di qualcuno e quindi si consiglia di controllare il link anche nei giorni successivi.

Giovedì 27 aprile alla Lloyds Farmacia Garibaldi, in via Garibaldi 63 a Livorno. Sono 16 visite in orario 9-13/14-18. Visite per cittadini di Livorno e Provincia. Prenotazioni dal 20 aprile ore 11 al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite/

Al completamento dei posti è possibile comunque prenotarsi solo con la cancellazione di qualcuno e quindi si consiglia di controllare il link anche nei giorni successivi.