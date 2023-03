Immobili e terreni in vendita all'ex Villaggio Piaggio: l'asta è deserta

Il parco Gemma

Pontedera, 13 marzo 2023 - Alle 12 di oggi, 13 marzo, (termine ultimo per le eventuali presentazioni) non sono pervenute offerte per l'asta pubblica indetta dal Comune di Pontedera riguardante l'alienazione di immobili, terreni e plesso immobiliare denominato "Ex Villa Piaggio" di via Alcide De Gasperi.

Sostanzialmente non sono arrivate proposte di acquisto e, come già anticipato, dopo che il primo incanto è andato deserto, la volontà adesso è quella di spacchettare la prossima asta in due lotti funzionali: il corpo di fabbrica della Villa e il fabbricato dell'attuale scuola dell'infanzia. Resterà fuori l'area del parco Gemma che viene stralciata e resterà di proprietà comunale.