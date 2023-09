Vicchio, inaugurata una palestra a cielo aperto

Vicchio (Firenze), 30 settembre 2023 - La “Palestra a cielo aperto” di ‘Sport e Salute’ ha aperto anche a Vicchio. All’inaugurazione, tenutasi nell’area verde di via Costoli sono intervenuti il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa, l’assessora allo Sport Rebecca Bonanni, il coordinatore di Sport e Salute Toscana Alessandro Viti, insieme a Pietro Alinari (2006), campione europeo di pattinaggio a coppie, e Guglielmo Malenotti (1998), tra i 40 pescatori più forti d'Italia e facente parte del Club azzurro. Presenti delle associazioni locali le asd Tennis Club Terrarossa, Pugilistica Vicchio, Oppla' con gli istruttori calisthenics, Cavallo Nero, e poi Pro Loco, Gruppo Alpini, Banco Alimentare, oltre a cittadini. Il sindaco Filippo Carlà Campa, che ha inaugurato l’area portando anche i saluti di Anci Toscana, ha dichiarato: “Grazie al progetto nazionale promosso dalla società ‘Sport e Salute’ e Anci, con la compartecipazione del Comune, mettiamo a disposizione dei cittadini, dai più giovani ai più grandi, un’area fitness attrezzata in un’area verde pubblica per allenarsi e fare attività fisica. Un’opportunità in più per vivere gli spazi all’aperto, star bene facendo sport, promuovere il benessere psico-fisico e la socialità. Vogliamo investire ancora per ampliare l’offerta sportivo-sociale e la fruibilità”.

Alessandro Viti, coordinatore di Sport e Salute Toscana, ha posto l’accento sulla rilevanza del progetto sottolineando: “Sport nei Parchi incarna l’ambiziosa finalità di unire tutto il Paese, in nome dello sport, attraverso una palestra a cielo aperto. Un progetto teso a valorizzare gli spazi pubblici, interessando i giardini, le aree verdi e i parchi con attrezzi sportivi permanenti e digitalizzati, appositamente studiati per offrire la possibilità a tutti, indistintamente e senza alcun limite, di praticare attività fisica a sostegno del benessere psico-fisico perché lo sport in natura e all'aperto è un'esperienza immersiva che noi di Sport e Salute consigliamo a tutti”. A seguire il momento istituzionale sono state svolte attività pratiche e dimostrative dei QR Code installati su ogni attrezzatura. Infatti, l'area attrezzata è digitalizzata e in rete con le altre aree già installate in Italia. Tutti potranno praticare sport, da soli o in compagnia, a corpo libero o scaricando dal QR Code dell’attrezzo scelto il tutorial dedicato e registrato dalle Legend di Sport e Salute Jury Chechi e Anzhelika Savrayuk E tutto questo sarà possibile soltanto utilizzando il proprio smartphone con un semplice click. Il progetto ideato da Sport e Salute e promosso in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) è stato realizzato con il Comune di Vicchio, a supporto del benessere dei propri cittadini adottando il nuovo modello di sport all’aperto e in natura che favorisce i sani stili di vita, proposto a salvaguardia del wellness, con l’obiettivo condiviso di promuovere, attraverso la pratica sportiva, i sani stili di vita incidendo per migliorare le condizioni psico-fisico delle persone e favorire la coesione sociale delle comunità. L'investimento economico complessivo dell'opera - 18.300 euro - è stato compartecipato in parti uguali tra Sport e Salute e l'Amministrazione comunale, che tramite il Servizio Tecnico ha provveduto ai lavori di installazione delle attrezzature nell’area dedicata ai cittadini, di ben 140 metri quadrati. Un’Area Fitness che comprende 6 attrezzature per esercizi a corpo libero, allenamenti cardio e isotonici, per utenti di diverse fasce di età - giovani, adulti, over 65, diversamente abili -; nello specifico: due step, con altezza 40 cm e 60 cm, una hand bike-Thai Chi spinners inclusive (macchina inclusiva con due postazioni per allenamento cardiovascolare e tonificazione con bici per le braccia da un lato e volani di rotazione dall’altro), circuito calisthenics con 6 postazioni (pull up bars, panca reclinata addominali, spalliera svedese, monkey bars inclusiva, barre funzionali laterali, snake bar, per 6 utenti in contemporanea), sbarra push up 3 altezze, barre parallele. Non resta che munirsi di smartphone, puntarli sui QR Code, e allenarsi con Jury Chechi – detto il Signore degli anelli – e Anzhelika Savrayuk – ex ginnasta della Nazionale - le ‘Legend di Sport e Salute’ saranno i vostri coach in ogni momento della giornata. Maurizio Costanzo