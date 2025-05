Arezzo, 9 maggio 2025 – Apre domani, sabato 10, la 44ª edizione di Oroarezzo. La manifestazione di Italian Exhibition Group che si svolge ad Arezzo Fiere e Congressi ospita e valorizza il meglio della produzione orafa e gioielliera made in Italy fino a martedì 13 maggio.

LA CERIMONIA DI APERTURA

La cerimonia di apertura di Oroarezzo 2025 inizierà alle 11:30, in Auditorium, con i saluti istituzionali di Maurizio Ermeti, presidente Italian Exhibition Group, del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e del presidente della Provincia Alessandro Polcri, di Massimo Guasconi, presidente Camera di Commercio Arezzo-Siena, e di Ferrer Vannetti, presidente Arezzo Fiere e Congressi, introdotti dal vicedirettore All news di Mediaset Maurizio Amoroso. A seguire gli interventi del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi; Maurizio Forte, direttore centrale per i Settori dell'Export di Agenzia ICE; Luca Parrini in rappresentanza delle associazioni di categoria del settore orafo e Giordana Giordini in rappresentanza di Confindustria Federorafi Nazionale. È stato invitato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

OROAREZZO, I NUMERI DELLA 44ª EDIZIONE

Oroarezzo è manifattura e design, tecnologie per la filiera, pietre preziose e semipreziose, i componenti e i semilavorati, sino al packaging e alla vasta area cash & carry per i gioiellieri al dettaglio. Con oltre 370 espositori, di cui l’84% made in Italy e il 16% dall’estero e i circa 400 buyer esteri ospitati grazie alla sinergia con ICE Agenzia, IEG crea la corrispondenza tra i mercati esteri di riferimento e i distretti della manifattura, a partire da quello “di casa”. I buyer ospitati provengono da 60 Paesi, con percentuali maggiori per Emirati Arabi, Egitto, Colombia, Argentina, Libano, Romania, Hong Kong. Il contingente di buyer dagli USA è aumentato, quest’anno, del 30% rispetto al 2024. Per quel che riguarda, invece, la provenienza delle aziende italiane, il 42% di queste proviene dalla Toscana. Altre regioni rappresentate sono: Veneto, Lombardia, Piemonte e Campania.

PER LA BUSINESS COMMUNITY: SCENARI, CREATIVITÀ, CULTURA

IEG negli ultimi anni ha rafforzato l’offerta di eventi e convegni dedicati alla community professionale di Oroarezzo. Ecco nel calendario di questa edizione gli scenari economici curati da Club degli Orafi con il Research Department di Intesa Sanpaolo e con l’Osservatorio di Federpreziosi Confcommercio e Agenzia ICE. La seconda edizione per l’evento Precious Fashion che avvicina scenari e tecnologie tra le filiere orafa e dell’accessorio moda in metallo (programma aggiornato in homepage di manifestazione) in collaborazione con AFEMO, l’associazione nazionale dei produttori di macchinari per l’oreficeria. L’iconico concorso Premiére ispirato dall’art director Beppe Angiolini è giunto alla 34ª edizione, con 60 aziende che vi partecipano. Dallo scorso anno, con la categoria “Talents” il concorso ha aperto anche agli studenti delle scuole orafe del territorio. Infine, quest’anno gli ospiti di Oroarezzo avranno l’onore di vedere l’allestimento del “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini al Teatro Petrarca voluto da IEG, Comune di Arezzo con Fondazione Guido d’Arezzo, i cui costumi di scena sono impreziositi dai gioielli delle aziende associate a Federorafi Confindustria.

AREZZO, DISTRETTO CAMPIONE DI EXPORT NEL 2024

Arezzo nel 2024 si conferma il distretto leader in Italia per le esportazioni di oreficeria, argenteria e gioielleria. Secondo i dati ISTAT elaborati da Federorafi Confindustria, nel periodo gennaio-dicembre dello scorso anno l’export aretino di settore vale 7,7 mld con un +119% sul 2023. Distretto che vale, da solo, il 48% del totale dell’export orafo nazionale. I principali mercati di destinazione della manifattura aretina sono, per volumi: Turchia con 4,733 mld (+523%), Emirati Arabi Uniti con 739 mln (+7,9%), Stati Uniti a 501,7 mln (+6,5%), Francia a 262,9 mln (+9,7%) e Hong Kong con 201,4 mln (-14,4%). Mentre l’export nazionale, nel periodo gennaio-dicembre 2024, mostra un incremento a doppia cifra: +41,4%, per un controvalore di poco superiore a 15,5 miliardi di euro, di cui 13,7 miliardi generati dalla sola gioielleria da indosso in oro (+48,7%), e 893 mln (+0,6%) per quella in argento. Il saldo commerciale di tutta la gioielleria da indosso è salito a 12,7 miliardi di euro.

STAKEHOLDER

Arezzo Fiere e Congressi, Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo e Regione Toscana, Consulta provinciale dei produttori orafi e argentieri di Arezzo, Confindustria Federorafi, Confartigianato, CNA, A.F.E.M.O. Associazione Italiana di Fabbricanti ed Esportatori di Macchine Orafe, A.I.F.M. Associazione Italiana Finitura dei Metalli, Assocoral e Confcommercio Federpreziosi.