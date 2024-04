Via Romana, i prossimi incontri della Giunta

Arezzo, 3 aprile 2024 – Come annunciato durante l’incontro pubblico con i residenti e i commercianti della zona, venerdì prossimo il vice sindaco Lucia Tanti insieme agli assessori Casi, Sacchetti, Lucherini, Merelli e Chierici incontrerà i rappresentanti delle categorie economiche e il comitato di via Romana per un approfondimento sulle modalità operative del cantiere il cui avvio dei lavori è previsto per la metà di aprile, al fine di offrire una informazione preventiva la più puntuale possibile oltre a valutare insieme soluzioni condivise su possibili criticità da verificare. Venerdì sera al Cas di Indicatore prosegue il progetto "Digitale al Centro" promosso dall'assessore Manneschi insieme al vice sindaco. In calendario all’inizio della prossima settimana anche un incontro tra il sindaco Ghinelli e il vice sindaco con i residenti di via Sicilia per un ulteriore approfondimento riguardo l’installazione della antenna. Martedì 9 aprile invece la Giunta incontrerà i residenti di Saione e di Rigutino per illustrare i progetti che verranno a breve cantierizzati nelle due zone, rispettivamente quello relativo al rifacimento della piazza di Saione e la nuova Casa per la salute di Rigutino e le iniziative per la frazione.