Libeccio a 70 all’ora, stop ai traghetti per l’Elba. Traffico fermo in porto a Livorno

Livorno, immagini di maltempo (foto Lanari)

Vento e mareggiate, prosegue l’allerta meteo in Toscana. Danni e disagi per il libeccio

Livorno, 10 marzo 2023 – Traffico marittimo sospeso oggi pomeriggio nel porto di Livorno a causa delle condizioni meteo marine proibitive dato che, come segnalano dall'avvisatore marittimo del porto, si registrano raffiche di libeccio ponente da 35-40 nodi. A causa del forte vento è pericoloso lo sbarco dei piloti fuori dalle dighe del porto e quindi sono cinque le navi che al momento si trovano in rada, in attesa di entrare quando le condizioni lo permetteranno.

Intorno alle 24 è previsto un primo calo dell'intensità del vento e intorno alle 4 dovrebbe calare ulteriormente fino a 15 nodi. I collegamenti dei traghetti con Sardegna e Corsica sono regolari, mentre l'unica corsa saltata è quella del Liburna per l'isola di Capraia.

Nel pomeriggio, come fanno sapere dalla capitaneria di Piombino, sono stati interrotti anche i collegamenti dei traghetti per l'isola d'Elba a causa delle condizioni meteomarine del canale di Piombino.