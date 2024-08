Arezzo, 9 agosto 2024 – Variante del Corsalone, Tellini: “Servono interventi immediati per la realizzazione del progetto!”.

Il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini torna sull’area ex Sacci e rivolge un appello alle parti coinvolte affinchè il progetto, che prevede la realizzazione della variante del Corsalone, possa finalmente essere realizzato nel suo tracciato originario.

“Ritengo che sia prioritario realizzare un progetto già pronto e finanziato, che potrebbe certamente migliorare la circolazione della S71 – ha dichiarato Tellini – è necessario agire e non far passare il tempo, per questo chiedo al comune di Bibbiena di esercitare i poteri che ha per legge ordinando la liberazione dell’area o che si sostituisca al proprietario, come previsto, in caso di inadempienza del proprietario. Allo stesso tempo è necessario che la Regione richieda ad Arpat una verifica, il cui esito positivo potrebbe finalmente aprire la strada alla realizzazione del progetto. Abbiamo perso troppo tempo, è necessario che gli enti collaborino per il bene dei casentinesi”.