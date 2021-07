Firenze, 1 luglio 2021 - Confermati tutti gli appuntamenti per i vaccini anticovid di luglio in Toscana, ancora attesa per agosto. Lo ha comunicato il presidente della Regione, Eugenio Giani.

"Grazie al lavoro di pianificazione - ha scritto sui social - tutti gli appuntamenti per prime e seconde dosi fino al 31 di luglio sono garantiti. Per agosto dobbiamo ancora attendere la comunicazione ufficiale della consegna da parte della struttura del Commissario Straordinario e vi darò aggiornamenti quanto prima. Non è possibile per il momento riattivare sul portale la funzione di modifica prenotazione della seconda dose in quanto non ci sono ulteriori dosi disponibili. Dalla prossima settimana potremo riaprire il portale per le nuove prenotazioni, comunicherò in seguito la data".