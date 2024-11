Arezzo, 19 novembre 2024 – Sabato 16 novembre, presso la sede di Unoaerre Industries ad Arezzo, si è svolto “Unoaerre Experience – Oltre il Gioiello”, un evento che ha permesso per la prima volta dopo molti anni di entrare nel cuore della storica azienda orafa. Dipendenti, familiari e amici hanno vissuto un’occasione unica per scoprire da vicino la maestria artigianale e l’innovazione tecnologica che rendono Unoaerre un simbolo dell’eccellenza Made in Italy.

L’evento ha regalato ai partecipanti un accesso esclusivo agli spazi produttivi dell’azienda, una possibilità rara e preziosa. Durante il tour guidato, gli ospiti sono stati accompagnati attraverso le principali fasi della lavorazione orafa, esplorando un processo che intreccia tradizione, innovazione e attenzione ai dettagli.

Maria Cristina Squarcialupi, Presidente di Unoaerre, ha commentato: “Con l’Open Day Oltre il Gioiello abbiamo voluto aprire le porte della nostra azienda dopo tanti anni per condividere non solo la nostra tradizione orafa, ma anche i valori che ci guidano ogni giorno: passione, cura e innovazione. È stata un’occasione per creare un momento di incontro, permettendo a parenti e amici dei nostri dipendenti di visitare il nostro stabilimento produttivo e scoprire fase dopo fase come nasce un gioiello Unoaerre.”

Ad arricchire l’esperienza, il museo aziendale ha offerto un viaggio nella storia di Unoaerre, dalle sue origini negli anni Trenta fino all’affermazione come simbolo del Made in Italy nel mondo. I visitatori hanno potuto ammirare antichi macchinari, gioielli iconici e materiali d’archivio che raccontano l’evoluzione della tradizione orafa in dialogo con l’innovazione.

La mensa aziendale, invece, è stata trasformata in un’accogliente area per una speciale degustazione di cioccolato e liquori, curata da Vestri Cioccolato. Questo momento ha saputo creare un suggestivo legame tra due arti apparentemente distanti, la lavorazione del metallo prezioso e quella del cioccolato, entrambe accomunate dalla stessa passione, dedizione alla qualità e attenzione ai dettagli.

“Unoaerre Experience – Oltre il Gioiello” è stato un evento straordinario, che ha celebrato il profondo legame tra l’azienda, il territorio e le persone che con il loro lavoro rendono Unoaerre un marchio iconico dell’artigianalità italiana.