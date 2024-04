Unicoop Tirreno cerca 700 lavoratori, offre un contratto di sei mesi

Firenze, 22 aprile 2024 – Nuove opportunità all'interno di Unicoop Tirreno che cerca 700 lavoratori per potenziare il personale dei punti vendita in vista dell'arrivo della stagione estiva. La cooperativa offrirà contratti di somministrazione di 6 mesi, con profilo part-time, a non meno di 24 ore settimanali, con le stesse caratteristiche e tutele dei contratti dei dipendenti già assunti e con applicazione delle garanzie offerte dal Ccnl e dal contratto integrativo aziendale, che prevede maggiorazioni per il lavoro domenicale e festivo. La ricerca è aperta a tutti, dai giovani agli adulti, senza limiti di età e vincoli di esperienza, e riguarda tutti i profili presenti nei punti vendita, dagli addetti alle vendite, ai banconisti, ai cassieri. Previsto formazione per l'inserimento negli organici. Le domande su Unicooptirreno.it, nella sezione 'Lavora con noi'. La selezione avverrà attraverso società nazionali qualificate e specializzate come Adecco, Manpower e Openjobmetis. Unicoop Tirreno è presente con 100 punti vendita in Toscana, Lazio e Umbria e ricorda che da gennaio 2023 a oggi ha assunto a tempo indeterminato 90 persone, quasi tutte erano entrate con un contratto somministrato. A oggi la cooperativa conta 3.000 dipendenti, il 95% dei quali con contratto a tempo indeterminato.