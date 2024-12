Un moto di generosità e affetto nel Natale della Casa Pia

Arezzo, 27 dicembre 2024 – Una mobilitazione di generosità e affetto nel Natale della Casa di Riposo “Fossombroni”. L’avvicinarsi delle festività è stato scandito da un susseguirsi di donazioni e di visite che, giorno dopo giorno, hanno ribadito la vicinanza di cittadini e associazioni nei confronti degli ospiti dello storico istituto aretino conosciuto come Casa Pia. Questi gesti di attenzione hanno contribuito al clima natalizio di condivisione, gioia e serenità che è stato vissuto all’interno della casa di riposo, con tanti momenti di incontro alla presenza della presidente Debora Testi, del consigliere con delega al sociale Antonio Rauti e del direttore Stefano Rossi.

Una piacevole sorpresa è arrivata dall’onorevole Tiziana Nisini che, rispondendo all’invito dello stesso Rauti, ha fatto ritorno alla Casa Pia a distanza di poche settimane dalla sua prima visita: la vicepresidente della commissione parlamentare Lavoro Pubblico e Privato ha voluto nuovamente incontrare ospiti e operatori, rinnovando la propria vicinanza all’istituto e la propria stima verso un modello assistenziale capace di rispondere ai bisogni di tante famiglie. Le festività sono state poi arricchite da numerose donazioni gastronomiche di dolci e altre specialità tipiche del periodo per opera del quartiere di Porta del Foro con esponenti giallo-cremisi che, alla vigilia di Natale, hanno consegnato mini-panettoni per ogni ospite, ma anche di Assoarma, della Lega Giovani Arezzo per mano della coordinatrice Gemma Peri, e di Luca Veneri e della moglie Laura Quirini che hanno nuovamente recapitato una dolce sorpresa per i residenti. Un dono floreale per arricchire di bellezza e colore la Casa Pia è arrivato dalla AIL di Arezzo “Federico Luzzi”, la onlus in prima linea per la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma, mentre una delegazione del quartiere di Porta Crucifera ha regalato una televisione alla struttura. Due pensieri particolarmente graditi sono stati firmati dalla FAP Acli che ha offerto un pranzo al ristorante ad alcuni ospiti e da CNA Benessere Arezzo che ha proposto una mattinata di trattamenti per la cura personale, la bellezza e il benessere, infine la casa di riposo di piaggetta Faenzi è stata destinataria di una raccolta fondi condotta dall’organizzazione di volontariato aretina “Amici di Marcello Nardelli”. «Un ringraziamento - commenta il direttore Rossi, - va a tutti gli aretini e a tutte le associazioni che in questo Natale ma, in generale, negli ultimi anni hanno dimostrato affetto e vicinanza alla nostra attività. Le generose donazioni e le tante visite ricevute prima di Natale hanno regalato momenti di vera gioia ai nostri ospiti che continuano così a sentirsi parte attiva e coinvolta della comunità cittadina».