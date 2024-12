Arezzo, 12 dicembre 2024 – “Un moment de joie”: Italian Exhibition Group con OroArezzo e Sugar per un Natale di Solidarietà con i Gioielli Aretini.

Il Natale si avvicina, e con esso cresce il desiderio di donare, fare del bene e condividere un po' di speranza. In un mondo che ci mette ancora di fronte a tante difficoltà, questa festività ci ricorda che è possibile fare la differenza.

Con il cuore rivolto ai bambini che soffrono, quest’anno il Natale ad Arezzo sarà speciale, grazie a un’iniziativa di grande valore umano e simbolico organizzata da Italian Exhibition Group con OROAREZZO e SUGAR.

Oltre 100 creazioni personalizzate ed eleganti realizzate con impegno per questa importante iniziativa, sono donate dalle aziende orafe di Arezzo e decoreranno l’albero di Natale installato da Beppe Angiolini, Art Director di Oroarezzo, presso il suo multibrand Sugar.

Infatti nel rinomato store, considerato tra i tre negozi più prestigiosi al mondo, sarà esposto un albero di Natale unico, il primo ad essere decorato con gioielli e addobbi realizzati dalle mani esperte delle aziende orafe aretine.

Ogni decoro contribuirà a raccogliere fondi per l'orfanotrofio Watoto Kenya Onlus, un’associazione che supporta i bambini in difficoltà in Africa, regalando loro un futuro di speranza e opportunità.

Questa straordinaria installazione celebra non solo la tradizione orafa di Arezzo, il primo distretto orafo europeo, ma anche un gesto di solidarietà che unisce arte, bellezza e impegno sociale. L'albero, intitolato “UN MOMENT DE JOIE” -Un Momento di Gioia-, sarà il simbolo di luce, speranza e amore che caratterizza il Natale.

‘UN MOMENT DE JOIE” sarà l’occasione per un incontro speciale con stampa e ospiti del mondo dello spettacolo e della moda di fama nazionale, durante l’esclusivo cocktail da Sugar per lunedì 16 dicembre, dalle ore 18:30.

È prevista una lotteria per l’estrazione dei circa 100 gioielli/addobbi offerti dalle aziende. I biglietti in vendita presso il multibrand (al costo di 20 euro), contribuiranno concretamente a sostenere l’orfanotrofio Watoto Kenya Onlus, un’associazione che supporta i bambini in difficoltà in Africa, regalando loro un futuro di speranza e opportunità in questa iniziativa di solidarietà.

Un grazie speciale a tutte le aziende orafe aretine che hanno partecipato con entusiasmo a questo progetto, rendendo possibile un Natale che porta luce a chi è lontano, ma che vive nel nostro cuore.