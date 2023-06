Un corso di difesa personale per gli agenti della Municipale di Grosseto

Grosseto, 6 giugno 2023 - Un corso di difesa personale per gli agenti del Comando della Polizia Municipale di Grosseto. I vigili urbani grossetani infatti prenderanno parte ad un corso formativo di difesa personale. La volontà di questa iniziativa è proprio dei vigili grossetani. Infatti, il Comando di Polizia Municipale di Grosseto ha rappresentato in più occasioni, la necessità di una più concreta formazione in ambito di difesa personale alla luce anche dei frequenti episodi di violenza cha hanno coinvolto anche il personale in servizio. Tenuto conto che sempre più di frequente, il personale è chiamato ad interventi sia da soli che in pattuglia per rispondere alle innumerevoli esigenze della collettività dall'attività di polizia giudiziaria, al rilievo dei sinistri stradali, all'effettuazione di TSO, al sedare risse, alla prevenzione dei reati predatori e contro il patrimonio, all'intervento per diverbi familiari, operando molte volte anche su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il Comune di Grosseto ha deciso di ascoltare le richieste dei vigili urbani, organizzando un percorso formativo breve ma in grado di fornire utili elementi operativi affidandosi all’associazione sportiva dilettantistica Krav Maga National Academy. Dieci vigili urbani seguiranno le lezioni per 8 ore per un progetto che tratterà la difesa personale in tutti i suoi aspetti e dove verranno fornite indicazioni finalizzate a garantire un minimo di sicurezza e di difesa personale con semplici misure in grado di prevenire un possibile attacco e mettersi in condizione di poter realmente reagire a un evento improvviso. Il Comune di Grosseto spenderà 400 euro per formare i propri agenti.