Un ciclo di incontri sulla Dottrina Sociale della Chiesa con le Acli di Arezzo

Arezzo, 20 maggio 2025 – Un ciclo di incontri di dibattito e approfondimento sulla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica. Le Acli di Arezzo promuovono un percorso formativo dal tema “La sfida delle nuove povertà” che prenderà il via alle 21.00 di giovedì 22 maggio nella Sala di Giustizia del palazzo vescovile e che proseguirà poi con tappe in circoli diffusi tra le quattro vallate della provincia, con le parole di religiosi, studiosi e professori che permetteranno di fare luce sull’attualità di principi e orientamenti del cattolicesimo nell’affrontare le sfide della società contemporanea. Questi appuntamenti, aperti all’intera cittadinanza, saranno finalizzati a declinare la Dottrina Sociale all’interno della quotidianità dell’azione dei circoli e delle loro comunità, stimolando una riflessione condivisa sul fondamentale ruolo rivestito da ciascun cittadino.

Il percorso sociale e culturale verrà aperto nella serata ospitata nella Sala di Giustizia in un incontro che, introdotto da don Antonio Corno (accompagnatore spirituale delle Acli di Arezzo), entrerà poi nel vivo con l’intervento di monsignor Andrea Migliavacca (vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro). Le conclusioni verranno successivamente affidate alle parole del professor Paolo Nepi (docente nella facoltà di filosofia della Pontificia Università Antonianum di Roma) e del professor Gianluca Dioni (docente di filosofia politica all’Università Federico II di Napoli) che offriranno chiavi di lettura e spunti di riflessione capaci di collegare l’insegnamento sociale della Chiesa ai problemi concreti della contemporaneità, mettendo in dialogo la tradizione cattolica con le dinamiche culturali, politiche, economiche e civili dell’attualità. Gli appuntamenti successivi faranno tappa nei circoli delle Acli diffusi sul territorio provinciale, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente le comunità locali, promuovere momenti di confronto partecipato e tradurre i valori della Dottrina Sociale in azioni concrete nei contesti di vita quotidiana.