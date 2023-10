Uildm Arezzo contro la distrofia muscolare

Arezzo, 12 ottobre 2023 – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, dal 9 al 15 ottobre, torna a rivolgere il suo appello “Sostienici, basta il tempo di un battito d’ali” per aiutare le attività dei volontari delle 66 Sezioni locali presenti in tutta Italia.

I volontari della Sezione UILDM di Arezzo scenderanno in piazza per promuovere il Caffè di UILDM, il gadget della Giornata nazionale, e per raccontare il loro impegno per le persone con una distrofia muscolare. Insieme a loro i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che ha scelto di sostenere i progetti UILDM in favore delle persone con disabilità.

Ecco il calendario degli appuntamenti:

Sabato 14 ottobre dalle 9 alle 19 i volontari UILDM saranno presenti in Piazza San Iacopo. Alle 11 in Piazza San Iacopo è prevista l'esibizione della banda musicale costituita da un gruppo di elementi della Filarmonica di Arezzo e Castiglion Fiorentino.

Domenica 15 ottobre dalle 10.30 alle 12 il banchetto UILDM sarà sul sagrato della parrocchia di San Marco alla Sella (via Romana 45, Arezzo).

Sabato 21 (ore 16-19) e domenica 22 ottobre (ore 9-19) è possibile incontrare i volontari UILDM al Grande Mercato delle Pulci che si terrà ad Arezzo Fiere e Congressi.