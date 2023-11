Uccise una gattina con una fucilata: cacciatore condannato a 6 mesi

Cavriglia (Arezzo), 17 novembre 2023 - Condannato a sei mesi di reclusione con la condizionale il cacciatore che nell'ottobre del 2022 aveva sparato a una gattina uccidendola. I fatti avvennero nel comune di Cavriglia ( Arezzo) e provocarono sconcerto nell'opinione pubblica per un gesto tanto crudele quanto inutile. La vicenda è stata rievocata presso il tribunale di Arezzo. Nel processo di primo grado il cacciatore, a cui è stata peraltro revocata la licenza di caccia, è stato condannato anche al pagamento delle spese legali alle associazioni che si sono costituite parti civili. Le associazioni, in un comunicato diffuso alla stampa, lamentano comunque il fatto che per questi reati le pene siano esigue e per questo se ne chiede da tempo inasprimenti.