Perugia, 11 febbraio 2022 - In città era molto conosciuta. E la fine di questa bella ragazza bionda e solare, trovata morta in casa, accanto ai suoi cani ha sconvolto tantissime persone. Da giorni non rispondeva al telefono, così il padre ha deciso di chiamare il 112. L'uomo ha raccontato che da ieri aveva tentato di contattare la figlia e che questa mattina, preoccupato, aveva deciso di recarsi a casa sua (zona Tre Archi) per vedere se fosse successo qualche cosa di grave.

La tragica scoperta

La donna, 41 anni, non rispondeva al citofono, mentre dall'interno provenivano i latrati dei cani di proprietà della donna e la porta dell'appartamento era chiusa dall'interno. Il padre ha quindi richiesto l'intervento della Polizia, del 118 e dei Vigili del fuoco, i quali hanno aperto il portone e trovato il corpo senza vita della giovane donna.

Accertamenti in corso

Il corpo è stato trasportato all'obitorio per gli accertamenti che disporrà la Procura di Perugia. Sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza e l'ipotesi principale è quella di un malore improvviso, forse causato dalle patologie di cui soffriva la 41enne.