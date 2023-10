Treni regionali e ritardi, bollino nero per Faentina e Firenze-Siena. Via ai rimborsi

Firenze, 1 ottobre 2023 – I disagi maggiori ce li hanno i pendolari della Faentina e quelli che, in generale, viaggiano su quelle linee che afferiscono al bacino senese, con Siena-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena al di sotto del valore minimo dell'indice di affidabilità e Siena-Chiusi al di sopra dello 0.01%. E’ la classifica che Trenitalia stila ogni mese e che calcola in percentuale la bontà di una linea.

Scendere al di sotto di una certa soglia, che nello specifico è pari al 97,75%, dà diritto al rimborso del 20% del prezzo dell’abbonamento, da scontare nel mese successivo. Un bonus, questo, che si applica soltanto agli abbonamenti mensili e annuali e che non viene quindi calcolato su quelli settimanali. La classifica viene stilata e pubblicata ogni mese. In quella di agosto sono state tre le linee al di sotto di questa soglia: la Faentina, la Firenze-Siena e la Siena-Grosseto. Per ottenere il bonus è necessario presentarsi in biglietteria con l’abbonamento e seguire la procedura: se per il mese di agosto i tempi sono ormai scaduti, ora l'attesa è per settembre.

L’indice di affidabilità viene infatti pubblicato ogni 30 giorni, anche se non sono in molti a sapere come funziona e come viene calcolato. I dettagli sono illustrati sul sito di Trenitalia. A fare ‘classifica’ sono ovviamente ritardi e disservizi, come cancellazioni e tempi di percorrenza estremamente dilatati rispetto a quelli attesi.

In base a questi dati, la miglior linea della Toscana in agosto è stata la Pistoia-Porretta con un indice di affidabilità del 99,42%, seguita dalla Pisa - Livorno - Grosseto (Roma) con una percentuale del 99,19%. Terza la Parma-La Spezia, che supera appena il 99%.

La Firenze-Pisa, invece, si attesta al 98,1%, di poco al di sopra della soglia minima che fa scattare il bonus, mentre la Firenze - Pistoia - Lucca - Viareggio fa leggermente meglio e arriva al 98,88%.