Treni, maltempo ed estranei sui binari: ritardi e cancellazioni. Un’altra giornata no per i viaggiatori

Firenze, 8 ottobre 2024 – Proprio nel giorno del caos sulla strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li (chiusa per ore per un camion ribaltato) anche il trasporto ferroviario è andato in tilt in più punti della rete in Toscana.

Nel tardo pomeriggio ritardi e cancellazioni tra Prato e Pistoia (con ovvie ripercussioni su tutta la linea Firenze-Viareggio) per la presenza di estranei sui binari.

Le avverse condizioni atmosferiche (piogge e vento) hanno causato il precauzionale rallentamento dei treni della linea Aulla-Lucca con ritardi anche di 90 minuti.

In precedenza, una motrice in fiamme a Montignoso aveva causato la chiusura temporanea della linea tra Massa e Forte dei Marmi, linea poi riaperta.

Come se non bastasse, un guasto alla linea tra Orte e Gallese ha causato disagi e ritardi anche sulla linea alta velocità tra Firenze e Roma.