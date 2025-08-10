Treni, da domani lavori alla Direttissima: scattano rallentamenti e modifiche

Arezzo, 10 agosto 225 – S i allungano in estate i tempi di percorrenza dei treni. Da domani al 21 agosto la linea Direttissima Firenze–Roma sarà interessata da lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale nel tratto compreso fra Chiusi e Orvieto. I lavori, a cura di Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Fs, riguarderanno in particolare la galleria Fabro e il viadotto Paglia.

Le attività coinvolgeranno quotidianamente oltre 40 tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici, con l'impiego di treni cantiere e numerosi mezzi operativi. Le modifiche interesseranno i treni Frecciarossa, Frecciargento, Intercity e Intercity Notte. L'investimento complessivo previsto è di circa dieci milioni

di euro. Durante il periodo dei lavori, la circolazione ferroviaria subirà una riprogrammazione, già presente nei sistemi di vendita delle imprese ferroviarie, che comporterà modifiche agli orari, variazioni

nei tempi di percorrenza e la rimodulazione dell'offerta dei treni Alta Velocità e Intercity. Anche i treni Regionali subiranno modifiche. Al termine degli interventi, nella settimana dal 22 al 29 agosto, vieni

prevedere le norme in caso di rinnovo dell'infrastruttura, i treni percorreranno le tratte oggetto

dei lavori a una velocità inizialmente ridotta che verrà gradualmente incrementata fino a raggiungere

quella massima prevista sulla linea a partire dal 30 agosto. In alcune giornate sono previste anche

modifiche al servizio di quattro collegamenti del Regionale di Trenitalia, fra Firenze e Foligno. L'intervento rientra tra quelli annunciati dal Gruppo Fs che a inizio anno aveva lanciato una campagna